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07 Ağustos 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 09:30:00

Özellikle kadınlarda görülüyor: Kırık kalp sendromu

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Uzmanlar, gizli tehlike olarak nitelendirdiği, özellikle kadınlarda görülen 'kırık kalp sendromunun' ölümcül olabileceğini belirtip teskin ve teselli edilmesi gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, gizli tehlike olarak nitelendirdiği, özellikle kadınlarda görülen 'kırık kalp sendromunun' ölümcül olabileceğini belirtip teskin ve teselli edilmesi gerektiğini söyledi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. İsmail Erdoğu, kırık kalp sendromunun özellikle genç yaşta ki kadın hastalarda görüldüğünü belirterek üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrası gelişen sendromun ölümcül olabileceğini belirtti. Erdoğu, "Kırık kalp sendromu genç yaşta özellikle bayan hastalarda meydana gelen bir sendromdur. Üzüntülü ya da beklenmeyen bir olay sonrasında oluşan kalp krizini taklit eden bir durumdur. Tehlikeli bir durumdur. Bu hastalar göğüste ağrı, nefes darlığı ve bazen ani ölümler gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Hastaların karşılaşmış olduğu şikayetler kalp krizine çok benziyor. Hastaların göğsü ağrıyor nefesi daralıyor, genel durumlarında kötüleşme meydana geliyor. Acillere müracaat ettiklerinde yapılan tetkiklerinde hem EKG bozukluğu hem de kanda bozulma gibi bir tabloyla karşılaşıyoruz. Bu hastalar bizim açımızdan ilk etapta kalp krizi gibi değerlendiriliyor ve hastaları erken anjiyo alıp damarlarına bakıyoruz. Damarlarına baktığımızda bu hastalarda gördüğümüz, damarlarda tıkanma olmadığıdır. Bu hastalarda süreç içerisinde kalp rahatsızlığı, ritim bozukluğu, solunum ya da kalp durması meydana gelebiliyor" dedi.

Etiketler : Özellikle kadınlarda görülüyor kırık kalp sendromu EKG
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