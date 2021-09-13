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13 Eylül 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 08:00:00

Oyun oynanan çocuğun öz güveni daha yüksek

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Çalışan ebeveynler yetersizlik duygusunu çok fazla hissediyor.

Çalışan anne ve baba çocuklarıyla iyi zaman geçiremediklerine inanıyorlar. 0-6 yaş döneminde beyin gelişimini desteklemek için çok fazla uyarana ve oyuna ihtiyaç oluyor. Ebeveynler çocuğuma yeterli olabiliyor muyum, diye kaygılanabiliyorlar. Uzman Klinik Psikolog Selenay Yücel, "Nitelikli zaman geçirmek sadece çocukla saatlerce yan yana olmak değil. Şimdi ve burada seninleyim, seninle olduğum bu süreçte zamanımı tamamen sana ayırıyorum ve bundan keyif alıyorum mesajını verebilmeliyiz. Bu mesajı alan çocuklar kendilerini duygusal, sosyal ve bilişsel anlamda iyi hissedecektir. Çocukların kendilerine olan öz güvenleri artıyor" dedi. Oyun oynanan çocuğun daha sosyal olduğunu söyleyen Yücel, "Yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki oyun oynanan çocuğun öz güveni daha yüksek oluyor. Anne ve baba çocuklarıyla bir plan yapıyorsa bu plana sadık kalmalı. Çocuklarla yapılan planlar bozulmamalı. Çocuğun sevdiği ve keyif aldığı oyunlar tercih edilmeli. Anne ile babanın eğitici ve öğretici rolünün dışında bir de eğlendirici tutumu da çocuklar için çok önemli. Çocuklar sevdiğini ve değerli olduğunu hissetmeli" ifadelerini kullandı.

Etiketler : çalışan anne çalışan baba oyun beyin gelişimi çocuk
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