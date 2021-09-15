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15 Eylül 2021 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2021 Çarşamba 08:00:00

Otizm en çok 12-18 ay öncesi görülüyor

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Otizm spektrum bozukluğu hastalığı, 12-18 ay öncesinde daha sık görülürken 18-24 aya kadar normal gelişim, sonrasında gerileme ve beceri düzeylerinde sabitlik şeklinde de geç ortaya çıkabiliyor.

Otizm tedavisinde uygulanan DIRFloortime seanslarının çocuğun doğal ortamında gerçekleştirildiğini belirten uzmanlar, bu sayede çocuğun diğerleri ile birlikte olmayı, etkinlik başlatmayı, kendi isteklerini karşı tarafa iletmeyi öğrendiğini ifade ediyor. Ergoterapi Uzmanı Cahit Burak Çebi, "Otizm spektrum bozukluğu 18-24 aya kadar normal gelişim, sonrasında gerileme ve beceri düzeylerinde sabitlik şeklinde de geç ortaya çıkabiliyor" dedi ve hastalığı işaret eden belirtileri şöyle sıraladı: Sosyal- duygusal karşılık vermede yetersizlik, sosyal etkileşim için kullanılan sözel olmayan iletişimsel davranışlarda yetersizlik, ilişkileri geliştirmekte, devam ettirmekte ve anlamakta güçlük, basmakalıp veya tekrarlayıcı motor hareketler, nesne kullanımı veya konuşma, aynılıkta ısrarcılık, rutinlere sıkı sıkıya bağlı olma veya ritüelleşmiş sözel ve sözel olmayan davranışlar, konu veya yoğunluk açısından sıradışı sınırlı ve sabit ilgiler, duyusal olarak aşırı ya da az duyarlılık veya uyaranların duyusal boyutuna aşırı ilgi.

Etiketler : otizm otizm tedavisi sağlık haberleri
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