Osteoporoza karşı her gün iki bardak süt için

Özellikle 50 yaş üzerinde kadınlarda sık rastlanan ve kemik erimesi olarak da bilinen osteoporozdan korunmanın yolu, düzenli beslenme ve hareketle birlikte günde iki bardak süt içmekten geçiyor. Hareketsiz yaşam tarzı, düzensiz beslenme alışkanlıkları, genetik faktörler ve kalsiyum eksikliği nedeniyle ortaya çıkan osteoporozun önlenebilir bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, bu konuda toplumun bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, "Osteoporoz kemiklerin güçlü ve sağlam kalması için gereken kalsiyumun büyük bir kısmının kaybolması anlamına gelir. Yaşlanma, hareketsiz yaşam tarzı ve menopoz döneminde östrojen hormonu seviyesinin azalması ile birlikte kemikler kendilerini yenileyemiyor. Bu dönemde kemikler her zamankinden daha fazla desteğe ve kalsiyuma ihtiyaç duyduğu için günde tüketilecek iki bardak süt ile gerekli mineral ve vitaminler vücuda alınmış olur" dedi. Günümüzde 50 yaş ve üstü kadınların yüzde 50'sinde menopoz ile birlikte osteoporoz belirtilerinin de görüldüğüne dikkat çeken İnanç, düzenli egzersiz yapılmasının, yeterli kalsiyum ve D vitamini alınmasının bu sıkıntının giderilmesinde büyük önemi olduğuna değindi. Neriman İnanç, ayrıca osteoporoz ile birlikte kemiklerin hassaslaştığını ve kırılma, çatlama gibi acil müdahale gerektiren olayların sıklıkla yaşandığını, menopoz döneminde kemik taramalarının da düzenli yapılması gerektiğinin altını çizdi.