Oruç tutmak vücudu yeniliyor

Diyetisyen Işıl Erkan, ortalama 15-16 saat açlık süresini içeren orucun vücutta hasarlı hücrelerin onarımını, yenilenmesini sağladığını ve ayrıca bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini söyledi. Erkan, "Yüzyıllar öncesinde de hipokratlar şifa olarak uzun süreli açlıkları önermiştir. Çünkü sindirim sistemi, vitamin ve mineralleri vücuttaki diğer sistemlerden çok fazla çalan ve enerji harcayan bir sistem. Bizim 'otofaji' dediğimiz, yeni ve daha sağlıklı hücreler elde edinmek için vücudun hasarlı hücreleri, atıkları temizlediği sistem ise sadece açken çalışıyor. Dolayısıyla oruçla birlikte 15-16 saatlik açlıklar vücudun tolere edebileceği açlık süreleridir ve vücudun bütün onarımı, detoks mekanizmaları bu açlık süresince çalışır" diye konuştu. Erkan, bazı kronik hastalıkların, dikkat, konsantrasyon eksikliklerinin tedavilerinde de kontrollü açlığı içeren yöntemlerin uygulanabildiğini ama bu süreçlerin mutlaka doktor kontrolünde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

