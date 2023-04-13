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13 Nisan 2023 Perşembe 06:54:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 06:54:00

Oruç tutmak ruhsal iyileşme de sağlıyor

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Diğer hastalıklarda olduğu gibi psikiyatri hastalıklarında da tedavinin aksatılmaması gerektiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, "Kişiler oruç tutarken manevi olarak kendilerini iyi hissederler. Bu süreçte tedavilerini aksatmamaları çok önemlidir" dedi.

Diğer hastalıklarda olduğu gibi psikiyatri hastalıklarında da tedavinin aksatılmaması gerektiğini ifade eden Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen, "Kişiler oruç tutarken manevi olarak kendilerini iyi hissederler. Bu süreçte tedavilerini aksatmamaları çok önemlidir" dedi. Şen, hastaların oruç tutmak için doktorlarına danışmalarını ve doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavilerinin yeniden planlanması gerektiğini söyledi. Ramazan ayının inananlar için manevi anlamda çok iyi hissedilen bir ay olduğunu belirten Dr. Firdevs Seyfe Şen, "Ramazan ayında kişiler dini açıdan sorumluluklarını yerine getirdiklerinde kendilerini çok daha iyi hissedeceklerdir." dedi. İnanan kişiler için oruç tutmanın manevi anlamda çok destekleyici yanları olduğunu kaydeden Dr. Firdevs Seyfe Şen, "Oruç tutan insan ruhsal olarak kendisini daha iyi hisseder. Yapamadığı ve kendini işe yaramaz hissettiği durumlarda oruç tutmak kendilik algısını artırmak yönünde destekleyici faydalar sağlar" dedi.


Etiketler : Oruç tutmak ruhsal iyileşme de sağlıyor Psikiyatri Uzmanı Dr. Firdevs Seyfe Şen ruhsal iyileşme

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