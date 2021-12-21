Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, Liposuction Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususları Anlattı

Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, liposuction işlemi sonrasında ciddi olumsuzlukların oluşma ihtimalinin çok düşük oranda olduğunu söyledi. Koç, "Liposuction işlemini her yıl dünyada milyonlarca kişi olmaktadır. Bu işlem sonrasında ciddi olumsuzluk oranı çok azdır ve genellikle küçük operasyon izleriyle atlatılır. Liposuction bir kilo verme işlemi değildir. Ancak belli bölgelerde yağlanma yaşayan insanların daha fit görünmesini sağlar." şeklinde konuştu.

Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, "Söz konusu cerrahi işlem sonrasında komplikasyon gelişme oranı düşüktür ve majör komplikasyonlar genellikle belirlenen tekniğin uygun olmaması ve ameliyat öncesi ve sonrası sürecin iyi yönetilememesi ile ilişkilidir." dedi. Koç, operasyon öncesinde dengeli bir beslenme düzenini benimsemek kadar kaslar, sinirler, kan hücreleri, kemikler, bağışıklık, hidrasyon ve elektrolit dengesinin önemine dikkat çekti. Koç, ameliyat öncesi yaşanılan stresin belirli vitamin ve minerallere ihtiyacı arttırabileceğini söyledi.

Öte yandan liposuctionun estetik açıdan vücudu önemli ölçüde değiştirmesine rağmen kalıcı bir yöntem olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Koç, ameliyat sonrasında sağlıklı bir beslenme düzenine geçilmesi gerektiğini söyledi.