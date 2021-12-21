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21 Aralık 2021 Salı 07:11:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 07:11:00

Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, Liposuction Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususları Anlattı

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Her yıl binlerce kişi tarafından tercih edilen liposuction ameliyatı, basit cerrahi operasyonlar arasında bulunsa bile dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, lipsuction işlemi yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. İşte tüm detaylar...

Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, liposuction işlemi sonrasında ciddi olumsuzlukların oluşma ihtimalinin çok düşük oranda olduğunu söyledi. Koç, "Liposuction işlemini her yıl dünyada milyonlarca kişi olmaktadır. Bu işlem sonrasında ciddi olumsuzluk oranı çok azdır ve genellikle küçük operasyon izleriyle atlatılır. Liposuction bir kilo verme işlemi değildir. Ancak belli bölgelerde yağlanma yaşayan insanların daha fit görünmesini sağlar." şeklinde konuştu.

Op. Dr. Mustafa Nihat Koç, "Söz konusu cerrahi işlem sonrasında komplikasyon gelişme oranı düşüktür ve majör komplikasyonlar genellikle belirlenen tekniğin uygun olmaması ve ameliyat öncesi ve sonrası sürecin iyi yönetilememesi ile ilişkilidir." dedi. Koç, operasyon öncesinde dengeli bir beslenme düzenini benimsemek kadar kaslar, sinirler, kan hücreleri, kemikler, bağışıklık, hidrasyon ve elektrolit dengesinin önemine dikkat çekti. Koç, ameliyat öncesi yaşanılan stresin belirli vitamin ve minerallere ihtiyacı arttırabileceğini söyledi.

Öte yandan liposuctionun estetik açıdan vücudu önemli ölçüde değiştirmesine rağmen kalıcı bir yöntem olmadığına dikkat çeken Op. Dr. Koç, ameliyat sonrasında sağlıklı bir beslenme düzenine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Etiketler : Op. Dr. Mustafa Nihat Koç liposuction estetik
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