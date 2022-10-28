Onkolojide "bitkisel tedavi" zaman kaybı

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Çağlayan Geredeli, kanser tedavisinde bitkisel yönelimlere ilişkin, "Erken tanı konulursa hastalar daha kolay tedavi oluyor, kanserlerin yüzde 80'inden çoğu tedavi edilebilir. Sosyal medyanın da etkisiyle hastalar bitkisel tedavilere yöneliyor. Pişman olmuş şekilde bize geldiklerinde hastalığın ilerlediğini gözlemlemiş oluyoruz. 50 bin, 100 bin gibi paralar ödeyerek gereksiz, fayda görmeyecekleri bitkisel tedavileri almamalarını öneriyorum" dedi.



Erken tanı alan hastalarda tedavi sürecinin daha başarılı olduğunu anlatan Doç. Dr. Çağlayan Geredeli şöyle konuştu: "Hastanın moral durumu iyiyse immün sistemi güçlü oluyor. Moral durumu iyi olan, sosyal desteği olan hastaların kanser tedavisine verdiği cevaplar da daha iyi oluyor. Morali bozuk hastalarda vücut direnci düşük olduğu için kanser cevabı da kötü oluyor. Bu yüzden gerçekten sosyal destek ve moral çok önemli. Kanser tanısını duyduğu anda hastaların moralleri çok bozuluyor, kanser sanki tedavi edilemez bir hastalık gibi biliniyor. Günümüzde kanserlerin yüzde 80'inden çoğu tedavi edilebilir. Tabi ki erken yakalan safhada yakalanmış kanserlerde tedavi imkanları yüzde 90'ları geçiyor. Kolon kanserleri beslenmeyle tabi ki alakalı, genetik özellikleri de var. Günümüzde obezite bir sağlık sorunu, obezlerde kolon kanseri gelişme riski daha fazla ayrıca sağlıklı beslenmediğimiz zaman, aşırı tuzlu, tütsülenmiş yiyeceklerle beslenen kişilerde de kolan kanseri sık gözükebiliyor. Doğal beslenmeyi, taze sebze ve meyvelerle beslenmeyi, aşırı tuzdan, şekerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum."