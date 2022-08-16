Omuzdaki hasar ve yırtıkları ertelemeyin

Gaziosmanpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Bölümünden Dr. Hasan Molaali, 'Omuz yırtığı sorununuzu ertelemeyin. Aksi takdirde hasar kronikleşerek omuz hareketlerinde kısıtlamaya ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya neden olur' diye konuştu.

Molaali, şu noktalara dikkat edilmesini önerdi: "Yerden tek elle ağır bir cismi kaldırmayın. Köpek gezdirirken ani çekme hareketleri omuzda zorlanmaya neden olabilir. Silkeleme hareketi omuzu zorlayabilir dikkatli olmak lazım. Uzun süre kollarınızı yukarıda tutmanız gereken çamaşır asma, perde asma, yüksek raflardan ağır cisimler indirmekten mümkün olduğunca kaçının. Spor yaparken özellikle ağırlıklarla çalışılacaksa öncelikle ısınma ve germe egzersizlerini mutlaka yapmak gerekir."