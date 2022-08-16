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16 Ağustos 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 07:30:00

Omuzdaki hasar ve yırtıkları ertelemeyin

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Omuz çevresi kas yırtıkları pek çok kişide ve farklı yaş gruplarında sık görülmektedir, yaşlı hastalarda genellikle aşınma/yıpranmaya bağlı görülürken, genç hastalarda genellikle travmalara bağlı yırtıklar oluşmaktadır.

Gaziosmanpaşa Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Bölümünden Dr. Hasan Molaali, 'Omuz yırtığı sorununuzu ertelemeyin. Aksi takdirde hasar kronikleşerek omuz hareketlerinde kısıtlamaya ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya neden olur' diye konuştu.

Molaali, şu noktalara dikkat edilmesini önerdi: "Yerden tek elle ağır bir cismi kaldırmayın. Köpek gezdirirken ani çekme hareketleri omuzda zorlanmaya neden olabilir. Silkeleme hareketi omuzu zorlayabilir dikkatli olmak lazım. Uzun süre kollarınızı yukarıda tutmanız gereken çamaşır asma, perde asma, yüksek raflardan ağır cisimler indirmekten mümkün olduğunca kaçının. Spor yaparken özellikle ağırlıklarla çalışılacaksa öncelikle ısınma ve germe egzersizlerini mutlaka yapmak gerekir."

Etiketler : kas yırtıkları hasta sağlık
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