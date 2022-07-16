Omurgayı koruyan egzersiz önerisi

Bel ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı gibi durumlarda omurgamız sinyal vermeye başlar. İnsanlar yaşamları boyunca düzenli beslenerek, düzenli egzersiz yaparak, doğru duruşta bulunarak bedenlerini, zihinlerini ve ruhlarını beslemelidir. Fizyoterapist Fatma Nur Şirin, evde yapılacak egzersizler hakkında şu bilgileri verdi: ''Kedi deve egzersizi: emekleme pozisyonunda omurganızı aşağı yukarı esnetin 5-10 defa tekrar edin. Sırtınızın altına bir destek koyarak (rulo havlu) ve dizleriniz bükülü olarak sırt üstü uzanın derin nefes alın nefesinizi verirken omurganızı havluya doğru bastırın. Sırtınızı düz tutarak bir tabure yada pufa oturun el ve baş parmağınızı dışarı çevirerek kürekleriniz kollarınızı geriye doğru esnetin. Bir duvara sırtınızı yaslayarak ayakta durun omuzlarınızı duvara doğru bastırın."

