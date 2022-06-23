Omurga kırıklarında dolgu tedavisi

Uzmanlar, omurgamızda çeşitli sebeplere bağlı olarak kırıklar oluşabildiğini, bu kırıkların genellikle travmalarda ya da osteoporoz ve kemik erimesi dediğimiz dejenerasyonlara bağlı olarak görüldüğünü belirtirken, "Söz konusu kırıklıklar, ciddi sorunlara yol açabilirler. Bu kırıkların tedavisindeki amaç omurganın bütünlüğünün bozulmasını engellemektir" dedi. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Dinç, ciltten 2-3 milimetrelik bir cilt kesisi ile vertebroplastinin, bir biyomalzemenin (kemik çimentosu) perkütan yolla kırık sahasına enjekte edilerek, kırığın stabilize edilmesini ve ağrının azalmasını sağlayan küçük kesilerle yapılan cerrahi yöntem olduğunu söyledi. Balon kifoplastide ise yine dışarıdan girilerek, şişerek kırığı destekleyen bir balon yerleştirildiğini ifade eden Op. Dr. Oğuzhan Dinç, balon çıkarıldıktan sonra dolgu maddesi enjekte edilerek stabilize edildiğini dile getirdi.

