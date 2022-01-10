Omıcron'un çocuklarda belirtisi sadece burun akıntısı olabilir

Omicron varyantı, çocuklarda genellikle belirtisiz ya da boğaz ağrısı, kırgınlık, öksürük ve burun akıntısı gibi hafif şikâyetlere neden olabilir. Sadece burun akıntısı bile virüs ihtimalini aklınıza getirmeli.



İnfluenza ve Kovid-19 varyantlarının belirtileri birbirine benziyor. Her iki hastalıkta da ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı ve öksürük önemli bulgular. Ancak akciğer enfeksiyonu (zatürre), Kovid-19'da daha sık görülüyor. İnfluenza ve Kovid-19 varyantlarının belirtilerinin birbirine benzediğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu, Omicron varyantının (B.1.1.529) SARS-CoV-2 virüsünde meydana gelen çeşitli mutasyonlar neticesinde oluşmuş bir varyant olduğunu dile getirerek şu bilgileri paylaştı:

KULUÇKA SÜRESİ 2-3 GÜNE DÜŞTÜ

"Bu varyantın diğer varyantlardan en önemli farklarından biri, çok daha bulaşıcı olmasıdır. Hastalığın kuluçka süresi 2-3 güne düşmüştür. Kısa bir süre içinde birçok ülkede baskın varyant haline gelmiştir. Bir diğer önemli fark bağışıklık sisteminden kaçabilme yeteneği göstermesidir. Bu yetenek ile aşı veya daha önceden geçirilmiş enfeksiyon nedeniyle oluşan antikorlardan kaçabilmektedir. Bu nedenle ek aşı dozu yapılması kararı verilmiştir. Buna rağmen Omicron varyantının hastalık şiddeti diğer varyantlara göre daha hafiftir. Vücutta bıraktığı akciğer hasarı daha azdır. Bulgular daha çok boğaz, burun gibi üst solum yollarında görülmektedir. Ancak yine de ağır hastalık yapabilmektedir."

AKCİĞER ENFEKSİYONU RİSKİ VAR

Omicron varyantının çocuklar arasında hızlı bulaştığını fakat erişkinlerde de bu durumun farklı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Şerefhanoğlu, "Omicron varyantı, çocuklarda genellikle belirtisiz ya da boğaz ağrısı, kırgınlık, öksürük ve burun akıntısı gibi hafif şikâyetlere neden olmaktadır. Ancak nadiren hastaneye yatış gereksinimi olabilmektedir" diye konuştu. İnfluenza ve Kovid-19 varyantlarının belirtileri birbirine benzediğinin altını çizen Prof. Dr. Şerefhanoğlu, "Her ikisinde de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları söz konusudur. Ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı ve öksürük önemli belirtilerdir. Ancak akciğer enfeksiyonu (zatürre) Covid-19'da daha sık görülmektedir" diye konuştu.

ÇOCUKLAR GÜNDE EN AZ 8 SAAT UYUMALI

İnfluenza'nın şu anda çocuklar için daha büyük bir tehlike olmadığını belirten Prof. Dr. Şerefhanoğlu, özellikle aşı olamayan 12 yaş altı grup başta olmak üzere, çocukları İnfluenza ve Omicron'a karşı koruyacak önerileri şöyle anlattı: "Burun akıntısı, öksürük, ateş, boğaz ağrısı olan çocuklara mutlaka Covid-19 testi yapılması gereklidir. Eğer test yaptıramıyorlarsa, bu şikâyetleri geçene kadar evde kalmaları uygun olacaktır. Mümkün olduğunca 2 metre fiziki mesafenin korunması önemlidir. Daha yakın temaslarda maske takılmalıdır. Sınıfların sık sık havalandırılması önemlidir. Genel olarak sağlıklı beslenme önerilmektedir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutan sebze-meyve ve proteinden zengin beslenilmeli, tatlı, fast-food, katkı maddeli gıdalardan uzak durulmalıdır. Yeterli uyku, bağışıklık sistemini güçlendirmek için çok önemlidir. Çocukların günde en az 8 saat uyuması gereklidir."