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26 Ocak 2022 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 09:30:00

Omıcron'u evde geçirmenin kuralları

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Tuzu ve şekeri azaltın, yağın fazlasından kaçının, bol su için. Bol bol uyuyun ve istirahat edin. Bitki çayları, boğaz pastilleri, tuzlu su gargarası sizi rahatlatabilir. Tuzlu su gargarası boğazdaki bakterilere karşı fayda sağlayacaktır.

"Hiçbir şikayetim yok" deyip bu hatalara düşmeyin!

Tuzu ve şekeri azaltın, yağın fazlasından kaçının, bol su için. Bol bol uyuyun ve istirahat edin. Bitki çayları, boğaz pastilleri, tuzlu su gargarası sizi rahatlatabilir. Tuzlu su gargarası boğazdaki bakterilere karşı fayda sağlayacaktır.

Son iki yıldır tüm dünyayı derinden etkileyen Kovid-19'a yol açan SARS-CoV-2 virüsünün yeni varyantı Omicron çok hızlı bulaş riskiyle büyük tehlike olmaya devam ediyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim "Omicron varyantı 26 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Kaygı Verici Varyant" olarak tanımlanmıştır. Omicron varyantının en büyük özelliği çok hızlı bulaşması ve çok hızlı yayılmasıdır. Girdiği her ülkede vaka sayıları hızla artmaktadır. Son haftalarda Omicron varyantının etkisi ile ülkemizde de hasta sayıları, diğer dalgalarda görülenin çok üzerinde artmaktadır" diyor. Aşılı kişilerde hiçbir şikayete yol açmamış olsa bile, aşısız, aşıları tamamlanmamış veya bağışıklık sistemi zayıf kişilerde, kronik hastalığı olanlarda hayati riske neden olabildiğini vurgulayan Doç. Dr. Tülin Sevim bu nedenle ev içerisinde dikkat edilmesi gereken çok önemli kurallar olduğunu söylüyor.

Etiketler : SARS-CoV-2 virüsü Doç. Dr. Tülin Sevim Omicron varyantı
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