Ezber bozan Omicron sonuçları

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23 Aralık 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 11:30:00

Omicron'dan en az etkilenen grup belli oldu

Kaynak: Hürriyet

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Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı yayılma hızıyla dünyada büyük endişeye neden oldu. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Avustralya'da yapılan yeni araştırma ile varyantın en çok hedef aldığı ve en az etkilediği grup belirlendi.

Dünyada büyük endişeye neden olan Kovid-19'un Omicron varyantıyla ilgili yapılan araştırmada en çok ve en az etkilenen grup belli oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dünya tabiri caizse haftalardır Omicron ile yatıp kalkıyor... Kısa sürede gezegenimizin ortak gündemi haline gelen varyant ile ilgili merakla beklenen sonuçlar geldi.

Avustralyalı bilim insanlarının imza attığı çalışma ile Omicron'a karşı en çok risk altında olan grup netlik kazandı.

NEREDEYSE HİÇ KORUMALARI YOK

Laboratuvar sonuçları Delta'ya yakalanan aşılanmamış kişilerin Omicron enfeksiyonuna karşı neredeyse hiçbir koruması olmadığını gösteriyor.

Uzmanlar Delta'dan kurtulanlardan alınan kanı Omicron'a karşı test etti ve antikor seviyelerini ölçtü.

İngiliz Daily Mail Gazetesinde yer alan habere göre, yedi örnekten yalnızca biri, Omicron'u nötralize etmek için yeterli enfeksiyonla savaşan protein üretebildi.

Etiketler : Omicron Delta Kovid-19
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