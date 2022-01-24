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24 Ocak 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 08:00:00

Omicron'a yeniden yakalanmak mümkün

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Omicron'un tüm dünyada hızla yayıldığına dikkat çeken enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, 'nasıl olsa evde hafif geçiriliyor' fikrinin yaygınlaştığını ve bu nedenle yeterli önlem alma oranının düşebileceğini belirterek, "maske-mesafe-hijyen ve aşı" tedbirlerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Omicron'un tüm dünyada hızla yayıldığına dikkat çeken enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Zeynep Bayındır, 'nasıl olsa evde hafif geçiriliyor' fikrinin yaygınlaştığını ve bu nedenle yeterli önlem alma oranının düşebileceğini belirterek, "maske-mesafe-hijyen ve aşı" tedbirlerinin çok önemli olduğunu söyledi. Bayındır, bulaştıktan sonra ortalama 3 günde belirti veren bu varyant hakkında şu açıklamaları yaptı: "Omicron'un en büyük özelliği diğer varyantlara göre, daha hızlı bulaşması. Damlacık ve temas yoluyla bulaşıyor. Bulaş sonrası büyük bir hızla vücutta kendini çoğaltıyor ve diğer varyantlara göre daha hızlı belirti veriyor. Ortalama olarak Kovid-19 virüsü 5 günde, Delta varyantı 4 günde ve Omicron ise 3 günde belirti verebiliyor. Omricon nötralizan antikorlardan etkilenmediği için Kovid-19 geçirmiş hastalar da tekrar bu hastalığa yakalanabilirler Bu olumsuzlukların önüne geçmek için mutlaka maske-mesafe-hijyen tedbirlerine sıkı sıkı uyulmalı."

Etiketler : Omicron Kovid-19 virüsü Delta varyantı
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