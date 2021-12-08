Omicron varyantına karşı aşı için tarih verildi

Koronavirüsün yayılmaya devam eden endişe verici son varyantı Omicron karşısında eldeki aşıların ne kadar etkili olacağına dair soru işaretleri sürerken Almanya merkezli BioNTech ve ABD'li firma Pfizer'dan bu konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi.

Ortak açıklama yayınlayan firmalar, kendi ürettikleri aşının 2 dozunun Omicron karşısında daha az etkili olduğunu ama 3. dozla birlikte etkililiğin arttığını duyurdu.

Pfizer- BioNTech gerektiği halde yalnızca Omicron varyantına yönelik bir aşıyı da Mart 2022'ye kadar hazır edebileceklerini açıkladı.