Omicron takıntı hastalığını tetikledi

Halk arasında 'takıntı hastalığı' olarak bilinen obsesif kompulsif bozukluk Omicron varyantıyla tetiklendi. Uzmanlar, 'Kendinizi gergin ve kaygılı hissettiğimiz durumlarda nefes egzersizleri veya gevşeme egzersizleri yapıp rahatlama sağlayabilirsiniz' dedi.



Günlük hayatımızda zaman zaman kaygı ve huzursuzluk gibi duygulara kapılabiliriz. Çoğu zaman bunların üstesinden gelebilir ve sorunlarımızı çözebiliriz. Takıntılı düşünceler günlük hayatımızı etkileyecek aktivitelerimizi kısıtlayacak düzeye gelirse o zaman obsesif kompulsif bozukluk akla gelmektedir. Hastalığın halk arasında yaygın olarak 'takıntı hastalığı' olarak bilindiğine değinen Psikiyatri Uzmanı Dr. Behiye Büyükgöncü, hastalığın iki unsurunu şöyle anlattı: "Obsesyon dediğimiz, kişinin zihnine zorla giren, kişiyi rahatsız eden, zihinden uzaklaştırılamayan takıntılı düşünceler ya da dürtüler olarak tanımlanabilir. Bunlar kişiye yoğun kaygı ve huzursuzluk hissi doğurmaktadır. Bunları gidermek için yapılan tekrarlayıcı davranışlara ya da zihinsel eylemlere ise kompulsiyon adı verilir."

ERKEN YAŞTA BAŞLIYOR

Hastalığın erken yaşlarda ortaya çıktığını belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Behiye Büyükgöncü, "Genetik, ailesel faktörler, beyindeki bazı işlev bozuklukları ya da çocukluk travmaları bu hastalığın genel sebepleri arasında sayılabilir. Mükemmeliyetçi, ayrıntıcı, kuralcı kişilerde bu hastalık daha sık gözükmektedir. Hastalık, kültürlere göre değişiklik gösterebilir. En sık karşılaştığımız şikayetler, kuşku, takıntılar ve kontrol etme davranışlarıdır. Bu hastalarımız genelde kapı ve arabaları sürekli kontrol etmek isterler. Ya da istem dışı ağızlarından çıkacak kötü bir söz gibi kuşkular duyabilirler" diye konuştu.

HASSAS VE KIRILGANLAR

Dünyada ve ülkemizde yapılan birçok araştırmaya göre anksiyete ve depresyon gibi hastalıklarda artış yaşandığına dikkat çeken Büyükgöncü, "Belirsizlik ve tahammülsüzlük konusunda oldukça hassas olan obsesif kompulsif bozukluk hastalarında pandemi döneminde hem hastalık belirtilerinde, hem de hastalığı kontrol etmede artış olmuştur. Sağlık otoriteleri tarafından sürekli uygulanan maske, mesafe ve el hijyeni gibi konular toplumda uygulanması kolay gibi gözükse de oldukça hassas ve kırılgan olan obsesif kompulsif bozukluk hastaları için yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor" ifadelerini kullandı.

TEMİZ OLMAK BAŞKA BİR ŞEY!

Dr. Büyükgöncü, temizlik davranışlarının ne kadarının hastalık belirtisi, ne kadarının tedbir amaçlı olduğunun birbirine karışabileceğini dile getirerek, "Pandemi sürecinde, virüsün her yeni mutasyon ve vaka artışıyla birlikte belirsizlik ve güvensizlik ortamı yeniden oluşmakta bu da hastalardaki belirtileri alevlendirmektedir. Son aylarda omicron varyantıyla birlikte Kovid-19'un daha bulaşıcı olması, hastalarımızın kötüleşme nedenlerinden biri haline geldi. Bilgiyi doğru kaynaklardan öğrenmek ve yetkili sağlık otoritelerini takip etmek gerekir" şeklinde konuştu.

SAĞLIKLI BESLENME VE DÜZENLİ UYKU ŞART

Obsesif kompulsif bozukluk hastalarının stresten uzak kalması gerektiğini vurgulayan Büyükgöncü, şunları önerdi: "Stresin yoğun olduğu bu ortamda psikolojik sağlığımızı etkileyecek aktiviteleri arttırmak gerekir. Her zaman söylediğimiz gibi düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve günlük egzersiz çok önemlidir. Kendimizi gergin ve kaygılı hissettiğimiz durumlarda nefes egzersizleri veya gevşeme egzersizleri yapılıp rahatlama sağlanabilir."