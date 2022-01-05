Omicron stresi cildi bozuyor

Son günlerde koronavirüs vakalarında büyük bir artış yaşanıyor. O nedenle pandeminin ilk dönemlerindeki koronavirüs stresi tekrardan görülmeye başlandı. Bu da cilde büyük zararlar veriyor. Ancak evde yapılabilecek uygulamalarla stresten uzaklaşabilir, cildinizi onarabilirsiniz. Evde bulunan malzemelerle güzelliğin mümkün olduğunu belirten uzmanlar, "Pirinç suyu, bol miktarda mineral içeriyor. B ve E vitaminlerinin yanı sıra 8 farklı esansiyel amino asiti de barındıran pirinç suyu, cilt için harika bir ürün" dedi. Çiğ pirinci suyun içine koyarak tarife başlandığını kaydeden uzmanlar, "Pirinci bir kere durulayın. Sonra temiz bir kasenin içinde 30 dakika suda bekletin. Ardında bir kağıt mendili kağıt maskeler gibi biçimlendirin. Burnunuz e ağzınız için birer kesik ve gözleriniz için iki delik yeterli olacaktır. Peçeteyi pirinç suyla ıslatıp yüzünüze yerleştirin. Ev yapımı pirinç suyu kağıt maskeniz hazır. 10-15 dakika bekletin ve maskeyi soyun. Ayrıca bu suyu buz kalıplarına koyup dondurup anında canlandırıcı buz kalıpları da elde edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.