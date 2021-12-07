Omicron mutasyon zengini

Diğer varyantlara göre daha fazla mutasyon taşıyor



Güney Afrika'da 'Nu' ismiyle ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan yeni koronavirüs varyantı toplumda kaygı doğurmaya devam ediyor. Omicron'un daha önce görülmediği kadar fazla mutasyon taşıdığını belirten uzmanlar, buna karşın diğer varyantlarla benzer semptomlar gösterdiğini ifade ediyor. Uzmanlar, bulaşmayı engelleyemese de ağır hastalık riskini yüzde 90'ların üzerinde azaltan aşılarla ilgili spekülasyonların iddiadan öteye geçemeyeceğini vurgulayarak aşı olunmasını ve toplumsal psikolojinin korunmasını tavsiye ediyor. Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, "Omicron varyantı, özellikle hem immün sistemin hem de aşıların hedef aldığı, bağlanma bölgesi olan Spike proteininde 30 kadar mutasyon taşıyor. Bunlardan neredeyse yarısı daha da önemli olan Spike proteininin RBD denilen ana bağlanma bölgesinde bulunuyor. Ayrıca genomunda çok sayıda silinme ve eklenme mutasyonları da taşıdığı biliniyor. 3 adet mutasyon ise virüsün bulaştırıcılığını etkileyen furin kesim bölgesinde yer alıyor. Sonuç olarak yeni varyant şimdiye dek en yüksek sayıda önemli mutasyon taşıyan varyant olarak endişe yaratıyor" dedi.