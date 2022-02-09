Omicron daha ölümcül bir varyanta neden olabilir

Omicron varyantının çok da masum olmadığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Uğur Gönüllü, bu varyantın tamamen tehlikesiz olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, "Tüm bu etkenler 'Omicron çok masum, yakalansanız da hiçbir şey olmaz' anlamına gelmiyor. Omicron, Delta'ya oranla 5 kez daha bulaşıcı" ifadesini kullandı. Prof. Dr. Uğur Gönüllü şunları dile getirdi: "Gönlümüzden geçen Omicron'un son varyant olması. Fakat Omicron, çok daha kötü seyreden yeni bir varyant oluşumuna da neden olabilir. Çünkü varyantların ortaya çıkması için virüsün genetik yapısında değişiklikler, mutasyonlar olması, mutasyon için de virüsün çoğalıyor olması gerekiyor. Şu an Omicron insanlara bulaşıyor yani çoğalıyor ve çoğalırken genetik şifresi bozulabilir ve virüs yeni bir varyanta dönüşebilir. Bu yeni varyant da çok daha ölümcül, bulaşıcı olabilir veya yeni bir varyanta dönüşür ve çok daha masum bir virüs haline gelebilir. Dolayısıyla şimdiden iddiada bulunmak doğru değil ama temennimiz, beklentimiz Omicron'un son varyant olması ve yeni varyantlar gelişse bile bunların ölümcül olmaması."

