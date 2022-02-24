'Omicron' çocukları kronik böbrek hastası yapabilir

Uzmanlar, 2 yaş altı çocuklarda Omicron varyantının ağır seyrettiğini söyledi. Hastanelere ağır havaleli, ishalle ya da kalp tutulumuyla seyreden çok sayıda vaka geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Hatta tek başına Omicron'un menenjit yaptığını ve böbrek yetmezliğine yol açtığını da gördük" dedi. Çocuklarda ortaya çıkan bulgulara değinen Prof. Dr. Kurugöl, "Tekrar eden, kontrol edilemeyen, yoğun bakım gerektiren belki de sakatlık bırakacak şekilde ağır havaleyle gelen Kovid-19'lu vakalarımız var. Yine ishalle ya da kalp tutulumuyla seyreden vakalar var. Tamamen sağlıklı olan 1,5 yaşında bir çocuğumuz, Kovid-19'a bağlı böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize girdi. Bu çocuk kronik böbrek hastası olacak. Çocuklardaki bu belirtiler Omicron'un ne kadar tehlikeli bir hastalık olduğunu gösteriyor" dedi.

