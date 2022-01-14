Omicron bağışıklık sisteminden saklanıyor: Bir ayda üç kez Omicron'a yakalananlar var

Uzmanlar 'Omicron'un bulaştırıcılık katsayısının 4,5- 5 olarak hesaplandığını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsün, kızamıktan ve suçiçeğinden daha bulaşıcı olmadığını kaydederek, "Bunların bulaştırıcılık katsayısı 16-18. Bunlar neden yayılmıyor, büyük pandemiye neden olmuyor? Çünkü bu virüsler bulaştığı zaman ömür boyu bağışıklık bırakıyorlar hatta kullanılan aşılar da ömür boyu bağışıklık bırakıyor. 'Omicron ile bu salgının sonu gelecek, hafif hastalık ile insanlar geçirip toplumsal bağışıklık olacak' düşüncesinin önündeki en büyük engel bu" diye konuştu.



AŞILAR İHMAL EDİLMEMELİ

Prof. Dr. Ceyhan, 'Omicron'un bıraktığı bağışıklığın daha az olduğunu belirterek, "'Omicron' maalesef daha önceki varyantlara göre daha az bağışıklık bırakıyor, bağışıklık sistemini daha az uyarıyor, bir çeşit saklanıyor ondan. Dolayısıyla 'Omicron' geçiren bir hasta, bazen 2 hafta sonra bağışıklığının yeteri kadar düzeyde olmaması nedeniyle ikinci bir 'Omicron' geçiriyor hatta 1 ay içinde 3 defa 'Omicron'a yakalananlar var. 'Bu bir toplumsal bağışıklık geliştirecek ve salgın bitecek düşüncesine' ben hiç katılmıyorum. Bu nedenle dünyada pek konuşulmayan; ama Türkiye'de çok dillendirilen bir konu. Çok da zarar veriyor. Aşı olsunlar istiyoruz; ama insanlara sürekli bu fikri empoze ederseniz 'Bitiyormuş neden aşı olayım' ya da 'Bitiyormuş neden maske takayım' diye bir düşünceye katılıyorlar. Ülkeler önlemlerini artırıyor, sınırlarını kapatanlar var, ülkeye girişleri çok iyi kontrol etmeye çalışıyorlar. Bir kısmı mesela 1 yerine 2 PCR testi istemeye başladı. Tek PCR ile ancak yüzde 50 tanı koyuyorsunuz. Siz 'Omicron' pozitif kişilere test yaptığınızda 100 kişiden 50'sini yakalayabiliyorsunuz" dedi.