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06 Şubat 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 17:00:00

Omicron aşısından kötü haber!

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Koronavirüs aşılarının etkinliğinde düşüşe neden olan Omicron, bilim insanlarını endişelendirdi. Omicron'a özel aşı çalışmaları başlatıldı ancak ABD'de primatlar üzerinde yürütülen yeni bir çalışma, şu anda Omicron varyantını hedef almak için geliştirilen özel Kovid-19 aşılarının bir faydası olmayabileceğini öne sürdü.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüleri'nin Aşı Araştırma Merkezi'ndeki bilim insanları tarafından yapılan çalışma, orijinal aşı uygulanan primatların, Omicron varyantını hedef alarak dizayn edilmiş aşının uygulandığı hayvanların akciğerlerde benzer koruma seviyelerine sahip olduğunu gösterdi.

MODERNA'NIN AŞILARI KARŞILAŞTIRILDI

Çalışma, Moderna'nın orijinal Covid-19 aşısı ve Omicron varyantına dayalı bir güçlendirici aşısıyla yapıldı.

ÜRETİLEN ANTİKORLAR ARASINDA BİR FARK YOK

Hayvanlardan alınan kanın incelenmesi, ölçülebilir bağışıklık tepkilerinin çoğunun örneğin nötralize edici antikor seviyelerindeki artışların, hangi aşının verildiğine bakılmaksızın önemli ölçüde farklı olmadığını gösterdi.

DAHA FAZLA KORUMA SAĞLAMAYACAK

Çalışmanın yazarları, "Bu nedenle, bir Omicron aşısı, mevcut Moderna aşısı ile yapılan bir takviye ile karşılaştırıldığında daha fazla bağışıklık veya koruma sağlamayabilir" dedi.

Çalışmanın kıdemli yazarı Robert Seder, bulguların, araştırmacıların Beta varyantına dayalı bir güçlendirici aşıyı mevcut aşıyla karşılaştırdığı geçen yılki farklı bir çalışmanın sonuçlarına benzer olduğunu söyledi.

ORİJİNAL AŞI ZATEN ÇAPRAZ BAĞIŞIKLIK İLE YETERİNCE KORUMA SAĞLIYOR

Seder, "Verilerimiz, corona virüsün Wuhan'da tespit edilen orijinal versiyonunu hedefleyen aşıların altı veya dokuz ay sonra tekrar uygulandığında, Omicron, Beta veya Delta'ya karşı çapraz reaktif olan hafıza B hücreleri ürettiğini gösteriyor. Yeni orijinal aşıyla yapılan üçüncü dozlar ciddi hastalığa karşı koruma sağlıyor " değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte Seder, bulguların kalıcı olmasını sağlamak için insanlarda çalışmaların yapılması gerektiğini, ancak bu noktada Omicron'u hedefleyen bir aşının yapılmasına gerek olmadığını vurguladı. Seder, "Moderna'nın bu duruma nasıl baktığını bilmiyorum. Ancak, veriler oldukça açık" dedi.

Diğer taraftan, çalışmaya yanıt veren Moderna, Omicron'u hedef alan aşı üzerinde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

MODERNA: OMİCRON AŞISI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Moderna, "Özellikle 2022 sonbaharına baktığımızda, corona virüsün endişe veren varyantlarına karşı korumanın önemli olacağına inanıyoruz. Corona virüsün epidemiyolojisini ve olası varyantlarını takip etmeye devam edeceğiz. Virüs geliştikçe onun önünde kalmaya kararlıyız" açıklamasını yaptı.

İNSAN DENEMELERİ BAŞLADI

Öte yandan, ABD'li biyoteknoloji, geçen ayın sonunda Omicron varyantını hedefleyen özel corona virüs aşısının güvenliğini ve etkinliğini incelemek için klinik denemelere başladığını duyurdu. Bu kapsamda, ilk gönüllüye bir doz Omicron aşısı yapıldı.

Moderna, Omicron aşısının klinik denemelerine, iki grup arasında eşit olarak bölünmüş 18 yaş ve üstü yaklaşık 600 yetişkin katılımcının dahil olacağını duyurdu.

Bu kapsamda, ilk gruptaki katılımcılar daha önce Moderna'nın orijinal aşınının iki dozunu yaptırmış, ikinci gruptaki katılımcılar ise üç dozunu yaptırmış kişilerden oluşacak. Her iki gruptaki katılımcılara tek doz halinde Omicron için geliştirilmiş özel aşı uygulanacak.

Bunların yanı sıra, Moderna CEO'su Stéphane Bancel, corona virüs, grip ve solunum sinsityal virüsü veya birçok yetişkinde soğuk algınlığına benzer bir hastalığa neden olan ancak bazı durumlarda tehlikeli olabilen bir virüs olan RSV'yi hedef alan yıllık üçü bir arada bir aşı geliştirme planını da açıklamıştı.

Etiketler : ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Covid-19 aşısı Omicron varyantı
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