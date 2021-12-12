Olumsuzluklar beyin gelişimini etkiliyor

İhmal, istismar ve şiddet gibi olumsuz çocuk deneyimlerinin çocuğun beyin gelişimini yavaşlattığına dikkat çeken uzmanlar, "Bu olumsuzluklar, beyni etkiliyor ve durduruyor, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimini etkiliyor. Bunlar giderek ciddi sorunlara yol açabiliyor ve yaşam boyu süren bir problemin başlangıcı oluyor" uyarısında bulunuyor. Ortalama 2 yaşın beynin gelişiminde en duyarlı dönem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nurper Ülküer, "Bu dönemde çocuklara duygusal kontrollerini geliştirebilecek olanaklar sağlanmalıdır. Duygusal kontrolle ilgili becerileri 3 yaşından sonra kaybediyoruz, beyin esnekliği giderek azalıyor. Bu yüzden 2 yaş çocukların duygusal tepkimeleri önem taşıyor. Bu dönem bakım verenle çocuk arasındaki duygusal dansın yakalanması gereken dönemdir." dedi.

