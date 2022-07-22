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22 Temmuz 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:22 Temmuz 2022 Cuma 07:30:00

Ölüm sıcaklarında kalbi koruyan öneriler

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Ölüm sıcakları olarak bilinen sıcak hava dalgasının ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor.

Ölüm sıcakları olarak bilinen sıcak hava dalgasının ne kadar süreceği ise henüz bilinmiyor. Nem oranının yüzde 80'lere kadar çıkacağı hafta sonunda özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'nin etkilenmesi bekleniyor. Medline hekimlerinden Dr. Ferit Şeyhzade, bugünlerde özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması, mecbur kalındığı durumlarda ise güneşten korunmak gerektiğini ve bol su tüketilmesini öneriyor. Şeyzade ayrıca 50 yaş üstü ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin uzun süre nemli havaya maruz kalmamaları konusunda uyarıda bulunuyor. Böyle günlerde vücudun ısı dengesini sağlamak için kalbin daha fazla çalıştığını, bunun da kalp rahatsızlıklarına neden olabileceğini söyleyen Dr. Ferit Şeyhzade ani sıcaklık yükselmelerinde ve yüksek nemli günlerde sadece hipertansiyon ve kalp hastalarının değil, sağlıklı kişilerin de rahatsızlanabileceğini söylüyor ve şu uyarılarda bulunuyor:

SADECE YAŞLILAR DEĞİL HERKES RİSKTE

Kalp krizinin en önemli tetikleyicilerinden birinin sıcak ve nemli hava olduğunu belirten Dr. Ferit Şeyhzade "Hava sıcaklığının birden çok artması kişide ani kan basıncı düşüşü ya da yükselmesi yaratabilir. Kalp ve damar hastalarında, yaşlılarda bu ani değişimler kalp krizi ile sonuçlanabilir. Aynı risk gençler için de geçerlidir, güneşe uzun süre maruz kalmak, susuz kalmak, koruyucu giysi, şapka kullanmamak güneş çarpmasına neden olabilir ve herkes için risk oluşturabilir" diye konuştu.

TUZ KAYBINA DİKKAT EDİLMELİ

Sıcak havalarda kalp krizinin artma sebeplerinden birinin tuz ve elektrolit kaybının olduğunu belirten Dr. Şeyhzade "Tuz ve elektrolit kaybı sonucunda kanın pıhtılaşma oranı artar. Aşırı sıcak dalgalarının yaşandığı günlerde olası bir kalp krizini önlemek için hasta olan ya da olmayan herkesin tükettiği tuz ve su oranına dikkat etmeleri, bol sıvı almaları ve güneşin zararlı etkilerinden korunmaları çok önemlidir" dedi.

AĞIR SPORDAN UZAK DURUN

- Saat 10.00-16.00 arasında en az 20 koruma faktörlü güneş kremlerini kullanın, gölgede bulunmaya dikkat edin.

- Dışarı çıktığınızda açık renk, bol ve sıkı olmayan rahat giysiler giyin.

- Güneş gözlüğü, şapka gibi koruyucular kullanın.

- Vücut ısısının artmaması için, sık sık el, yüz ve ensenizi soğuk suyla ıslatın.

- Açık alanda çalışmak zorunda olanlar, güneş altında korumasız kalmamaya, sık sık sıvı tüketmeye (ayran, mineralli su) özen gösterin.

- Spor için sabah erken ya da akşam saatlerini tercih edin, ağır sporlardan uzak durun.

- Araç içi sıcaklıkları, araç durduktan sonra klima olsa bile hızla yükselir. Bu sebeple asla araçta canlı bırakmayın.

- Güneş gören pencereleri güneşlik, perde vb. ile gölgelendirin.

- Çok soğuk veya buzlu içecekleri mide sağlığı ve metabolizma hızı açısından hızlı tüketmeyin.

- Aşırı yağlı, yağda kızartılmış besinler, kafeinli, alkollü içeceklerden sakının.

Etiketler : ÖLÜM SICAKLARINDA KALBİ KORUYAN ÖNERİLER Güneş kalp
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