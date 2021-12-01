Okullarda mutlaka maske takılmalı

Çocuklarda gribal enfeksiyon arttı

Uzmanlar, havaların soğumasıyla birlikte özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonların arttığına dikkat çekti. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, "Okullarda, ortak eşya kullanımının olduğu veya diğer alanlarda el dezenfeksiyonu önemli. Temas öncesi ve temas sonrası mutlak suretle el dezenfeksiyonu yapmalıyız. Okuldan eve geldiğimizde ellerimizi su ve sabun ile yıkamalıyız. Semptomu olan, üst solunum yolları enfeksiyonu semptomu olan çocuklar mutlak suretle maske takarak hem kendilerini hem de diğer arkadaşlarını korumalılar" şeklinde uyardı.

