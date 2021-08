Okullarda aşı ve PCR'a e-takip

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm kademe ve tüm sınıf seviyelerinde, 6 Eylül Pazartesi günü gerekli tedbirler alınarak haftada 5 gün yüz yüze eğitim ile başlatılacağını belirterek önemli açıklamalarda bulundu: "Velilerimiz çok rahat olsunlar. Okul bazlı ortaya koyduğumuz koronavirüs önlemleri için elektronik takip sistemimiz hazır. Çoklu kontrolle sistemin sağlıklı çalışabilmesiyle ilgili tüm önlemlerimizi aldık. Okullarımız bu verileri kendileri kullanabildiği gibi ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ilçedeki tüm okulları bu sistem üzerinden takip edebilecekler. İl milli eğitim müdürlükleri, kendi ilçelerindeki süreçleri, aynı zamanda Bakanlık olarak ilgili genel müdürlüklerimiz, kendilerine bağlı tüm okullardaki süreçleri kontrol edebilecek."

1-3 EYLÜL'DE UYUM EĞİTİMİ

"Tüm veli, öğretmen ve çalışanlarımızın 'Koronavirüs Rehberi'ndeki kuralları harfiyen yerine getirmeleri istirhamım. 1-3 Eylül'de okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için okullarda uyum haftası düzenleyeceğiz. Öğrencilerimiz okullara belirli saatlerde gelecekler, öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecekler."

ÖĞRENCİYE PCR ŞART DEĞİL

"Kamuoyunda dezenformasyon söz konusu. Öğrencilerimize yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Sadece öğretmenlerimiz değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personele kadar tüm çalışanlarımız aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Öğretmen ve okul çalışanlarımızın aşı olmayacaklarsa haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu var. Ulaşım imkanı zor olan köy okullarımız gibi yerlerde görev yapan ve aşı olmayan okul çalışanlarımız ve öğretmenlerimizin PCR testleri ile ilgili de Sağlık Bakanlığı ile çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 81 ildeki bütün okullarımıza maske teminiyle ilgili her türlü ödenekleri gönderdik. Okullarımız maske, dezenfektan, hijyen koşullarıyla ilgili her türlü yatırımlarını, stoklarını yaptılar. Diğer taraftan maske ve dezenfektandan oluşan hijyen kitini her ay ücretsiz olarak öğretmenlerimize vereceğiz."

VELİLERE TAKİP YOK

Bakan Özer, okul başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için bilgilendirme formu verileceğini belirterek "Burada bir taahhüt yok. Herhangi bir vaka durumunda okulun bilgilendirilmesiyle ilgili bir taahhütname değil. Form, okullar tarafından Kovid süreciyle ilgili bilgilendirildiklerine dair metin."

ZİYARETÇİ KISITLAMASI

"Dışarıdan okula giriş-çıkışları kontrol altına almak istiyoruz. Bunun için okul müdürlüklerimiz, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz okullara ziyaretçi kısıtlaması getirecekler. Ziyaretçiler zorunlu durumlarda HES kodunda herhangi bir olumsuzluk olmadığı zaman maske takarak okul ortamına girecekler."

TEDBİRLİ OLUN EĞİTİM SÜRSÜN

"Servislerdeki ve okullardaki hijyen tedbirleri, maske kullanımı, havalandırma gibi tüm ayrıntıları Sağlık Bakanlığı ile birlikte belirledik. Kurallara uyarsak yüz yüze eğitim süreçlerini çok rahat yönetebiliriz."