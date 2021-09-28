Okula giden çocuklar için koronadan koruyan beslenme tüyoları

Uzun bir aranın ardından çocuklar yüz yüze eğitime başladı. Okula dönüşle birlikte aileler çocuklarını hastalıklara karşı koruma konusunda biraz endişe yaşıyor. Çocuğunuzun doğru ve dengeli beslenmesini sağlayıp, uyku düzenine dikkat ederseniz bağışıklığının düşmesini önleyebilirsiniz.



Çocuklarınız ister yeni eğitim-öğretim yılına online öğrenimle başlasın, ister fiziksel olarak okula geri dönüyor olsun, soğuk algınlığı ve grip mevsimi yaklaşırken hastalıklar her zaman ebeveynler için büyük bir endişe kaynağıdır. Bu yıl pandemi sebebiyle daha hassas olan aileler çocuklarını, sınıfta veya evde karşılaştıkları diğer tüm mikroplara karşı korumaya yardımcı olmak için, bazı besin ve vitaminlere ihtiyaç duyarlar. Bağışıklık sistemi güçlü çocuklarda enfeksiyonlara yakalanma riski düşüktür ve enfeksiyon sonrası toparlanma daha hızlıdır. Kötü beslenme ve yetersiz uyku da enfeksiyon riskinde artışa neden olur.Beslenme Uzmanı Ecem Tuğba Özkan, güçlü bir bağışıklık için beslenmenin önemli olduğunu, çocukları koronavirüsten korumak ve bağışıklığı güçlendirmek için nasıl beslenilmesi gerektiğini anlattı.

Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapmamız gerekenler şunlardır;

1-Her besin grubundan mutlaka günlük olarak tüketim yapılmalı, besin çeşitliliği sağlanmalıdır.

2-Et ve et ürünleri iyi pişmiş olarak tüketilmelidir.

3-Hergün mutlaka 3 porsiyon taze sebze ve meyve tüketimi olmalıdır.

4-Beyaz undan yapılmış ekmekler yerine tam tahıllı ürünler tercih edilmelidir.

5-Günlük En az 1.5-2 litre su tüketilmelidir.

6-Haftada 3 gün kurubaklagil, en az 2 gün ise yağlı balıklar tercih edilmelidir.

7-Hergün 1 avuç badem, fındık, fıstık tüketilmelidir.

HER GÜN 3 PORSİYON MEYVE SEBZE TÜKETİLMELİ

Meyve ve sebzeler, hücreleri hasar ve hastalıktan koruyan çeşitli antioksidanlar içerir. Antioksidan bakımından zengin besinler arasında brokoli, yeşil sebzeler, ıspanak, lahana, karalahana gibi besinler bulunur. Bu güçlü besinler A, C, E, B2, B6, K, potasyum, folat, magnezyum, potasyum ve çinko gibi vitamin ve mineraller açısından zengindir. Her gün 3-4 porsiyon sebze ve meyve tüketimi önerilir.

YOĞURT VE LAHANA TURŞUSU ÖNEMLİ

Bağırsaklarımızda milyonlarca bakteri bulunuyor. Probiyotikler, sağlıklı ve sağlıksız bakteriler arasında daha iyi bir denge oluşturmaya yardımcı olur. Yoğurt, fermente gıdalardan kefir ve lahana turşusu en iyi probiyotik kaynaklarına örnektir. Ayrıca elma sirkesi de iyi bir probiyotik kaynağıdır. Bunlara ek olarak, çocuklarınızın prebiyotik aldığından emin olmalısınız. Prebiyotikler, iyi bakterilerin beslenmesini sağlayan bitki lifleridir. En iyi prebiyotik kaynakları yeşil muz, tatlı patates, kuşkonmaz, fındık ve diğer yağlı tohumlar, ceviz, kabak çekirdeği, chia tohumu ve öğütülmüş keten tohumlarıdır.

ÇOCUĞUNUZ TEK TİP BESLENİYORSA DİKKAT!

Yeterli ve dengeli beslenen bir çocuğun tespit edilmiş bir vitamin veya mineral eksikliği yoksa hekim tarafından önerilmedikçe rutinde bir takviye kullanmasına ihtiyacı yoktur. Seçici ve tek tip beslenen, diyetini çeşitlendiremediğiniz bir çocuğun beslenmesinde ihtiyaç duyduğu içerikleri alması için takviyeler yardımcı olabilir. Multivitaminler piyasada çok fazla çeşitte bulunmaktadır. Alırken dikkat etmemiz gereken noktalar ürün içeriği, günlük gereksinimi ne kadar karşıladığı, içeriğindeki maddelerin formu, onay alınan kurumlar, marka güvencesi ve fiyat skalasıdır. Buna en iyi örnek D Vitaminidir. Çocuklar yaz aylarında güneş ışığından D Vitamini alabilirken, soğuk aylarda ve okul yılı boyunca yetersizlik oluşabilir. Bu nedenle, bağışıklığı desteklemek ve kalsiyum emilimine katkı sağlamak için D vitamini takviyesi önerilir. D Vitamini düzeyini bir kan testi ile kontrol ettirmeniz ve sonucuna göre bir sağlık uzmanının size uygun D Vitamini dozu planlaması gerekir.

ZERDEÇAL ALTIN DEĞERİNDE BİR BESİN

Zerdeçaldaki ana biyoaktif madde olan curcumin, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Biyoyararlanımının yüksek olması için karabiber ile beraber tüketilmesi etkili sonuçlar yaratabilmektedir. Bu yüzden zerdeçal karabiber ile kullanıldığında vücut daha iyi emilim sağlar. Çocuklar için günde yarım çay kaşığı tüketim önerilir.

UYKU DÜZENİ OLMALI

Çocuklarınızın okul yılı boyunca sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek öneriler sadece yiyecekler ile ilgili değildir. Çocuklar için iyi bir uyku alışkanlığı çok önemlidir. Uyku, vücudumuzun dinlendiği, yenilendiği ve iyileştiği zamandır. Bağışıklık sistemimizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamanın önemli bir parçasıdır. Egzersiz yapmak vücudunuzun hastalıklara karşı direncinin artmasına yardımcı olur. Çocuklarınızın pandemi koşullarında kendisi için en doğru ve güvenli egzersizi tercih ettiğinden emin olun.

STRESTEN UZAK DURMALI

Çocukların sağlıklı olmasına yardımcı olmanın bir yolu da, devam eden pandemi ve çocuklar üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, stres ve kaygıyı en aza indirmektir. Hastalanma endişelerinden arkadaşlardan ayrılma stresine kadar, bu süreç çocuklar için de zor bir dönemdir ve farkındalık sağlamak onlara yardımcı olabilir. Bu belirsiz zamanlarda yaşayabilecekleri olumsuz duyguları en aza indirmek için birlikte bu konu üzerine sohbet edip, onların duygularını dinleyerek yardımcı olabilirsiniz.