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01 Kasım 2020 Pazar 14:46:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 09:11:00

Öksürükten virüs tahlili

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Bilim insanları, koronavirüs taşıyıcısı ancak asemptomatik kişilerin farklı bir şekilde öksürdüğünü ortaya çıkardı.

ABD’deki MIT Teknoloji’den bilim insanları, koronavirüs taşıyıcısı ancak asemptomatik (belirti göstermeyen) kişilerin farklı bir şekilde öksürdüğünü ortaya çıkardı. Bu farkı insan kulağı algılayamıyor olsa da yapay zeka çözümleyebiliyor. Uygulamanın resmi kurumlardan onay alması ve geniş kullanım alanına ulaşmasıyla asemptomatik kişilerin tespiti de çok daha kolay hale gelecek. Kişiler yalnızca uygulamaya girip öksürük örneği verecek ve buna göre Kovid-19 ile temaslı olup olmadıklarını öğrenebilecekler.

Etiketler : Öksürükten virüs tahlili virüs tahlili asemptomatik kişiler yapay zeka koronavirüs taşıyıcısı MIT Teknoloji
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