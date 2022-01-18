Öksürüğün nedeni Plörezi olabilir

Plörezi, akciğer zarında sıvı birikmesi anlamına gelir. Bazı akciğer hastalıkları, bu sıvının artmasına veya emilimin sağlanamamasına yol açabilir. Bunun sonucunda ise sıvı miktarında artma meydana gelir. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç Dr. Fidan Yıldız, "Öksürük ya da göğüs ağrınızın nedeni plörezi olabilir" dedi. Yıldız "Göğüs duvarını ve akciğeri sarmalayan zar tabakaları arasında bulunan sıvı miktarı artışı olarak tanımlanan plörezinin sıklıkla görülen nedenleri; akciğer kanser, akciğer zarı kanseri, akciğer apsesi, verem ve pulmoner emboli olabilir. Bakteri ve virüslerin akciğer dokusunun iltihaplanmasına neden olması olarak tanımlanan zatürre de, plöreziye neden olan önemli bir akciğer hastalığıdır" diye konuştu.

