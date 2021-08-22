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22 Ağustos 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2021 Pazar 07:30:00

Oje ve ruj kullanımı ergenliği etkiliyor

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ANKARA Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, pandemi döneminde çocuklarda obezite ve erken ergenliğin arttığını, takip ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını söyledi.

ANKARA Şehir Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, pandemi döneminde çocuklarda obezite ve erken ergenliğin arttığını, takip ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını söyledi. Boyraz, kızlarda kilo alımıyla östrojen hormonunun arttığını ve ergenlik yaşının öne kaydığını belirterek, "Erkeklerde daha nadir olmakla beraber bu süreçte erken ergenliği görebiliyoruz. Okula gidemeyen çocuğun evde gece yarılarına kadar bilgisayar ve tablet başında olması erken ergenliği tetikleyen bir durum. Bazen aileler çocuklarına vücut direnci artsın diye gereksiz arı poleni verebiliyorlar. İçinde bitkisel östrojenler olduğu için de ergenliği tetikleyebiliyor. Oje ve ruj kullanımı kız çocuklarında ergenliği tetikliyor" dedi.

'FAST FOODDAN UZAK DURULMALI'

Çocukların sağlıklı beslenmeleri ve hareketsiz kalmamaları konusunda ailelere önerilerde bulunan Boyraz, "Obezite çocuklarda 13-14 ayrı hastalığa neden oluyor. Şeker hastalığından tutun da eklem rahatsızlığına, tiroid hastalığından metabolik sendroma kadar birçok rahatsızlığa neden oluyor. Aileler çocuklarını bir spor aktivitelerine vermeli, fast fooddan uzak tutmalarını tavsiye ediyorum. Bunları yaparlarsa çocuklarımızın sağlığı yüzde 50 daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : oje ruj ergenlik Obezite fast food
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