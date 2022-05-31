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31 Mayıs 2022 Salı 09:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 09:30:00

Öğrenilmiş çaresizlik sendromu, başarma isteğini yok ediyor

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"Kazanılmış başarısızlık sendromu" da denilen öğrenilmiş çaresizlik sendromunda kişi, yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle "bir şeyleri başarma isteğini" günden güne kaybedebiliyor.

"Kazanılmış başarısızlık sendromu" da denilen öğrenilmiş çaresizlik sendromunda kişi, yaşadığı başarısızlıklar nedeniyle "bir şeyleri başarma isteğini" günden güne kaybedebiliyor. Uzman Klinik Psikolog Özgenur Taşkın, öğrenilmiş çaresizlik sendromunda kişinin genelde kötü durumlarla karşılaşacağına dair inançlarının yüksek olduğunu belirterek "Sürekli olarak kötü durumlarla karşılaşma ihtimalini zihinlerinde tutarlar" dedi. Öğrenilmiş çaresizlik sendromunun, bir kişinin tekrar eden stresli durumlar yaşaması sonucunda ortaya çıktığını kaydeden Taşkın, "Öğrenilmiş çaresizlik durumunun pekiştiği bireyler, bu stresli durumları değiştirme ihtimalinin olduğu zamanlarda bile aksine inanırlar. Çaresiz ve zor durumda olma halini genelleyip motivasyon kaybına uğrar ve harekete geçmek bile istemezler. Yetişkinlerde öğrenilmiş çaresizlik, kişinin zor durumlar karşısında tepkisiz kalmasına neden olur" diye konuştu.

Etiketler : Öğrenilmiş çaresizlik sendromu Psikolog Özgenur Taşkın başarısızlıklar
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