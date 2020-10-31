Oğluna yemek yedirmeye korkuyor

Antalya'da, eşinin cezaevinde olması nedeniyle 4 çocuğuna tek başına bakmaya çalışan Ayşe Gülmez (36), en küçük oğlu SMA Tip-1 hastası Mustafa'nın (2) yurt dışında yapılması gereken, 2 milyon 350 bin euro maliyetli tedavisi için yardım bekliyor. Tedavi için zorunlu kılınan 13.5 kilo sınırını geçmemesi için kilo almasın diye yemek yedirmeye korktuğunu söyleyen Gülmez, “Çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Buna hangi yürek dayanır" dedi.