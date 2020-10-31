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31 Ekim 2020 Cumartesi 14:44:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 13:17:00

Oğluna yemek yedirmeye korkuyor

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Antalya'da Ayşe Gülmez oğlu SMA Tip-1 hastası Mustafa'nın 2 milyon 350 bin euro maliyetli tedavisi için yardım bekliyor.

Antalya'da, eşinin cezaevinde olması nedeniyle 4 çocuğuna tek başına bakmaya çalışan Ayşe Gülmez (36), en küçük oğlu SMA Tip-1 hastası Mustafa'nın (2) yurt dışında yapılması gereken, 2 milyon 350 bin euro maliyetli tedavisi için yardım bekliyor. Tedavi için zorunlu kılınan 13.5 kilo sınırını geçmemesi için kilo almasın diye yemek yedirmeye korktuğunu söyleyen Gülmez, “Çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Buna hangi yürek dayanır" dedi.

Etiketler : SMA Tip-1 hastası Mustafa SMA hastası Ayşe Gülmez Mustafa Gülmez
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