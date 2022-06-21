Öğle saatlerinde 20 dakikadan fazla güneşe çıkılmamalı

Yaz aylarında güneşin cilde etkileri ve bu etkilerden koruma yöntemleri hakkında bilgi veren Dermatoloji Uzm. Dr. Mehmet Feyzi Candan, "UVB ışınlarının etkili olduğu 10.30-15.30 saatleri arasında korunmamız gerekmektedir. Güneşe öğle saatlerinde 20 dakikadan fazla çıkılmamalıdır. Dışarı çıkarken uygun giysi giyilmeli, geniş şapka ve güneş gözlüğü kullanılmalıdır" diye uyardı. Sadece tatilde değil günlük yaşantımızda da güneşin zararlı etkilerinden korunmak gerektiğini kaydeden Candan, "Uygun giysi ve güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş koruyucuları özellikle çocuklar olmak üzere tüm yaş grubundan kişiler kullanmalıdır. Güneş koruyucular, UVA ve UVB gibi zararlı ultraviyole ışınlarının sebep olduğu radyasyonu soğuran ya da yansıtarak geri gönderen ürünler olarak tasarlanır ve bu ürünlerin cildi koruma düzeyini göstermek amacıyla SPF ölçü birimi kullanılır. Genelde 15 ile 50 birim arasında değerlendirilir. Değer ne kadar büyük olursa ürünün koruma etkisi de o kadar güçlü olur. Güneş kremlerinin önemli bir kısmının suya dayanıklılığından bahsedilse de denizden ya da havuzdan çıkıldığında duş alınıp yeniden güneş koruyucu kullanılması daha uygun olur" ifadelerini kullandı.

