Öfkelenmek felce neden oluyor

11 felçten biri, trajik haberler gibi bir şeye öfke veya üzüntü ile güçlü tepki verilmesinden sonraki bir saat içinde meydana geliyor. Depresyon öyküsü olmayan ve düşük eğitim düzeyine sahip hastalarda risk daha büyük. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, "Felç, dünya çapında sakatlık ve ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların çoğu, obezite, hareketsiz yaşam tarzı, hipertansiyon veya sigara gibi orta ve uzun vadeli risk faktörlerini tespit etmeye odaklanırken, 32 ülkeden 13 bin 462 felç vakasının incelendiği bu çalışma felç olasılığını tahmin edebilen ve hatta oluşumunu tetikleyebilen akut faktörleri incelemeyi seçti. Çalışmada; öfke veya duygusal çalkantıların takip eden bir saat içinde felç riskini yüzde 30 oranında artırdığı ve depresyon öyküsü olmayan, daha düşük eğitim düzeyine sahip hastalar için daha yüksek risk bulundu" dedi. Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, "Mevcut araştırmalar, zihinsel durumumuzun fiziksel sağlık ve tıbbi sonuçlar üzerindeki büyük etkisine ışık tutuyor. Çoğu insan zaman zaman öfke veya hayal kırıklığı durumları yaşar. Bunun gibi araştırmalar bize zihinsel sağlığımıza ve sakin kalma çabalarımıza öncelik vermemizin çok önemli olduğunu hatırlatıyor" diye konuştu.

