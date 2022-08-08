VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Otomobillere ÖTV indirimi gelecek mi?
"Zillet ittifakı PKK'nın kanlı ve kahredici istikametinde"
7 günde 21 bin kişiyle buluştu
Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi 'Polarnet' Derince Limanı'na ulaştı
LGS kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı
Bakan Çavuşoğlu Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti
Çin, Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikatları sürdürdüğünü bildirdi
Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı
ABD'de iklim, sağlık ve vergi konusundaki yeni yasa tasarısı Senatodan geçti
MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a uyarı
Yıldız'lı final
Aşkın ilk karesi
Miniklere el uzattı
Avrupa'nın gazı bitiyor! Krizini Türkiye çözer
Komşunun kabusu yola çıkıyor
Savaş tehdidi büyüyor
Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut kampanyasında hedef büyüdü!
İslami Cihad Hareketi'nden İsrail'e uyarı: Ateşkesi yok sayarız
Ateşkes başladı
Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı!
Yağmurda sahneden inince yuhalandı
Obezite vücut kompozisyonunu bozuyor
Dondurmayı saat 18.00'den önce tüketin
08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:30:00

Obezite vücut kompozisyonunu bozuyor

ABONE OL

Obeziteyi sağlık sorunu haline getiren durumun yağ dokusu fazlalığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, vücut kompozisyonu olarak bilinen dengenin obeziteyle bozulduğunu ifade etti.

Obeziteyi sağlık sorunu haline getiren durumun yağ dokusu fazlalığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, vücut kompozisyonu olarak bilinen dengenin obeziteyle bozulduğunu ifade etti. Günlük 10 bin adıma kadar yürüyüşlerin yanı sıra yaşam boyu sağlıklı beslenmenin de önemli bir koşul olduğunun altını çizen Bayraktaroğlu, "Obezite bir sağlık sorunu hale gelinen vücuttaki yağ dokusu fazlalığıdır. Yani vücutta olması gerekenin üzerinde bir yağ dokusu olduğu zaman bu sağlık sorunu haline geliyor. Tansiyon, şeker hastalığı, kas eklem hastalıkları ve kansere kadar yolu olan bir sürecin başlangıcı. Bunun için nasıl tedbirler alabiliriz sağlıklı yemek yeme ile fiziksel hareketlerle yediklerimizin ölçüsü harcadıklarımızla beraber organlarımızın da sağlıklı olmasıyla giden bir süreç. Bütün besinlere ihtiyacımız var bu besinleri ölçülü almamız gerekiyor. Almamız gerekenden fazlasını almamız obezite olarak bize geri gelebilir" dedi.

Etiketler : Obezite Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu yağ dokusu
Konserimize ailecek gidiyoruz

Konserimize ailecek gidiyoruz
Sahtecilik davası

Sahtecilik davası
Sevgiliye Süpermen benzetmesi

Sevgiliye Süpermen benzetmesi
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
17 yıllık evlilik bitti

17 yıllık evlilik bitti
Kaan gitti Silvestre geldi

Kaan gitti Silvestre geldi
Arabesk gecesi

Arabesk gecesi
Birbirlerini sildiler

Birbirlerini sildiler
Düğün sonrası sete çıkacak

Düğün sonrası sete çıkacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes