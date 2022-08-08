Obezite vücut kompozisyonunu bozuyor

Obeziteyi sağlık sorunu haline getiren durumun yağ dokusu fazlalığı olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, vücut kompozisyonu olarak bilinen dengenin obeziteyle bozulduğunu ifade etti. Günlük 10 bin adıma kadar yürüyüşlerin yanı sıra yaşam boyu sağlıklı beslenmenin de önemli bir koşul olduğunun altını çizen Bayraktaroğlu, "Obezite bir sağlık sorunu hale gelinen vücuttaki yağ dokusu fazlalığıdır. Yani vücutta olması gerekenin üzerinde bir yağ dokusu olduğu zaman bu sağlık sorunu haline geliyor. Tansiyon, şeker hastalığı, kas eklem hastalıkları ve kansere kadar yolu olan bir sürecin başlangıcı. Bunun için nasıl tedbirler alabiliriz sağlıklı yemek yeme ile fiziksel hareketlerle yediklerimizin ölçüsü harcadıklarımızla beraber organlarımızın da sağlıklı olmasıyla giden bir süreç. Bütün besinlere ihtiyacımız var bu besinleri ölçülü almamız gerekiyor. Almamız gerekenden fazlasını almamız obezite olarak bize geri gelebilir" dedi.

