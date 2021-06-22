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22 Haziran 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 09:00:00

Obezite ve artan yaş kireçleme nedeni

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Kireçlenme (osteoartrit) eklemlerin en sık görülen kronik rahatsızlığıdır. Kireçlenme her yaşta gözleniyor olmakla birlikte 60 yaş üstü kişilerde daha sık rastlanmaktadır.

Kireçlenme (osteoartrit) eklemlerin en sık görülen kronik rahatsızlığıdır. Kireçlenme her yaşta gözleniyor olmakla birlikte 60 yaş üstü kişilerde daha sık rastlanmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Mola Ali, "Diz kireçlenmesinin en önemli belirtisi ağrıdır. Akşama doğru veya aktivite sonrasında ağrıda artış, merdiven inip çıkma ve yere çömelme ile ağrıda artış olur. Bunun yanında eklemde sertlik, eklem etrafında hafif şişlik, eklem büküldüğünde eklemden tıkırtı ya da çıtırtı sesi gelmesi önemli belirtilerdendir" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Mola Ali, "Diz kireçlenmesi her yaşta insanda görülebilmekle birlikte 60 yaş üstü kişilerde daha sık görülmektedir. Fazla kilolu olmak, geçirilmiş travmalar, eklem operasyonları, spor yaralanmaları ve iltihaplı romatizmalar en önemli sebeplerdendir" diye konuştu.

Etiketler : Kireçlenme osteoartrit Hasan Mola Ali
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