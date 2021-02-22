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22 Şubat 2021 Pazartesi 09:49:00 - Güncelleme:22 Şubat 2021 Pazartesi 17:29:00

Obezite ameliyatı öncesi vitamin ve mineral değerlerine dikkat!

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Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, fazla kilolarından kurtulmak için cerrahi yöntemlere başvuran hastalara uyarılarda bulundu.

Bahçeci, "Ameliyat öncesinde ve ameliyat sonrasında da belli periyotlarla kanda vitamin ve mineral değerlerinin ölçülmesinin hayati önem taşıyor. Hem ameliyatın risk yaratmaması hem de ameliyat sonrası hastanın yaşam kalitesinin iyi olması için bu kapsamlı değerlendirilmelerin yapılması şart" dedi. Prof. Dr. Mitat Bahçeci, "Multivitamin ve mineral takviyesine ek olarak demir, kas içerisinde vitamin B12 yapılmalıdır. Bu hastalar Vitamin A ve E yanında çinko, bakır ve selenyum takviyesine de ihtiyaç duyarlar" ifadelerini kullandı.

Etiketler : obezite ameliyatı vitamin eksikliği mitat bahçeci obezite
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