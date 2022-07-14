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14 Temmuz 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 09:00:00

Norovirüs su ve gıdalara karışabilir

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60 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olan norovirüsün su ve gıdalara karışarak salgınlara yol açtığını belirten Uzm. Dr. Akif Çelik, "Norovirüsler hastane, yurt, kreş ve bakımevi gibi kalabalık ortamların çevre yüzeylerinde 3 ila 4 hafta canlı kalarak salgınlar için önemli bir bulaş kaynağıdır.

60 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olan norovirüsün su ve gıdalara karışarak salgınlara yol açtığını belirten Uzm. Dr. Akif Çelik, "Norovirüsler hastane, yurt, kreş ve bakımevi gibi kalabalık ortamların çevre yüzeylerinde 3 ila 4 hafta canlı kalarak salgınlar için önemli bir bulaş kaynağıdır. Norovirüsler, her yaştaki insanı etkileyerek bulantı, kusma ve ishal gibi semptomlarla seyreder. Virüslere karşı etkili bir ilaç veya herhangi bir antibiyotik kullanımının da tedavide yeri yoktur" dedi.

ANTİBİYOTİK FAYDA ETMEZ

Norovirüs için aşı olmadığının altını çizen Uzm. Dr. Akif Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "Virüslere karşı etkili bir ilaç veya herhangi bir antibiyotik kullanımının da tedavide yeri yoktur. Probiyotik dediğimiz ve bağırsağımızın tamirini hızlandıran ilaçlar, bazı gıda takviyeleri ve çinko desteği tedavide verilir. Ayrıca kusmayı önleyici bazı ilaçlara başlanabilir. Hasta kusma ve ishal nedeni ile beslenemediğinde, serum takılarak damardan beslemek gerekebilir. Serum takmamızın amacı, hastanın kusarak ve ishal yolu ile kaybetmiş olduğu ve vücudumuzun ihtiyacı olan maddeleri damardan vermektir. Bu şartlarda hasta, hastaneye yatırılmalı ve damardan bu maddeler ölçülü bir şekilde verilmelidir. Bağırsak yapısının tamiri birkaç gün içinde gerçekleşecek, hastanın kusması ve ishali azalacak ağızdan beslenme sağlanacak ve damardan beslenmeye ihtiyaç kalmayacaktır."

Etiketler : su ve gıdalar korona Uzm. Dr. Akif Çelik
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