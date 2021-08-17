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17 Ağustos 2021 Salı 09:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 09:00:00

Normalleşme adımları cilt bakımına ayrılan zamanı azalttı

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Araştırmalar, pandemi sürecinde kadınların cilt bakımına ayıracak daha fazla zaman bulduğunu gösteriyor.

Araştırmalar, pandemi sürecinde kadınların cilt bakımına ayıracak daha fazla zaman bulduğunu gösteriyor. Normalleşmeyle bu zamanın yeniden azalmaya başladığına dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, "Polonya'da yapılan bir araştırmaya göre pandemide kadınların yüzde 58'i cilt bakımına daha fazla zaman ayırdığını söylüyor. Bu kadınların yüzde 63,8'i ise pandemi öncesinde bunun için yeterli zamanının olmadığını belirtiyor. Türkiye'de de benzer şekilde seyreden bu tablonun normalleştiğimiz bugünlerde pandemi öncesi döneme yaklaştığını görüyoruz. Evde geçirilen zaman azaldıkça, cilt bakımına ayrılan zaman da azalıyor. Bu durum, cilt kalitesinin bozulmasına ve yaşlanma belirtilerinin artmasına neden olabiliyor. Ancak günümüzde, 6 ayda bir uygulanan ameliyatsız gençleşme yöntemleriyle cilt bakımına ayrılamayan zamanı telafi etmek mümkün" diye konuştu.

Etiketler : Normalleşme pandemi sürec cilt bakımı
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