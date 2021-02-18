  • BIST
    1540.59
  • Dolar
    7,0001
  • Euro
    8,4415
  • Altın
    401,1070
İstanbul
1 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Atina'da Çeşme yaygarası: Türkiye'nin adımıyla endişelendiler
Bugün hava nasıl olacak? Kritik uyarı geldi
Türklerin verdiği ilanı hazmedemediler!
NATO'dan Türkiye açıklaması: Çok önemli müttefik
Test çekti: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz
ABD'den tepki çeken sessizlik! PKK sorusuna cevap veremedi
TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Pankartlı evlilik teklifi
Mide hastalıkları da ağız kokusu yapar
Kilolarından kurtulurken şampiyon oldu
İdrar kaçırma, şeker hastalığı belirtisi olabilir
Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep
Kovid-19 korkusu diş sorunlarını arttırdı
Etkinlik ve oyunlarda çocuğunuzu gözlemleyin
Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor
'Kovid-19 aşısında öncelik' iddiasıyla dolandırıcılığa karşı uyarı
Endonezya'dan Türk yapımı İHA'lara övgü
Hulusi Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldı
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi
İstanbul dahil 5 ilde yüz yüze eğitime verilen ara uzatıldı
Başkan Erdoğan: Mart ayı başında kademeli normalleşme başlıyor
Çad'ın güneyinde çobanlarla çiftçilerin çatışmasında 35 kişi öldü
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 500 bini geçti
Bir övgü daha... "Dünya için güzel bir örnek"
18 Şubat 2021 Perşembe 07:04:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 08:29:00

Nemli maske koruyuculuğunu kaybediyor

ABONE OL

Soğuk kış günlerinde nemlenen veya ıslanan maskeler koruyuculuğunu tamamen kaybediyor. Bunun yanı sıra ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşmasına neden oluyor.

Kış aylarında maske kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli konunun, özellikle yağmurlu ve kar yağışlı havalarda maskelerin ıslanması olduğuna işaret edildi. Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, "Nemlenen veya ıslanan maskeler, koruyuculuğunu tamamen kaybeder. Yağışsız havalarda da uzun süreli kullanımda maskeler nefesimizle nemlenmektedir. Koruyuculuğunu kaybetmesinin yanı sıra nemlenen maskelerle ciltte temasa bağlı egzama ve kurdeşen oluşabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı ıslanan veya nemlenen maskenin yeni takılmış olsa bile hemen değiştirilmesi, yağışsız havalarda ise maskenin en fazla 3 saatte bir değiştirilmesi gerekmektedir" dedi.

PARABEN VE NAYLON İÇERMEMELİ

Akçay, maskeler üretilirken birtakım işlemlerden geçtiğini ve bu işlemler sırasında kullanılan bazı kimyasalların özellikle alerjisi olan hassas çocuklarda deri döküntülerine, kaşıntıya ve kızarıklığa neden olabildiğini anlattı. Maske alerjisinin önüne geçmek için temasa bağlı alerji riski düşük, lateks, paraben, naylon, klor gibi maddeler içermeyen, TSE onaylı cerrahi maskelerin tercih edilebileceğini belirten Akçay, tercih edilecek maskenin Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemi'nde kayıtlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Akçay, Kovid-19 güvenli üretim sertifikası ve TSE tip 2 ürün onaylı olan maskelerin seçilmesinin faydalı olacağını, bunun yanı sıra koruma açısından 3 katmanında da meltblown içeren maskelerin tercih edilebileceğini ifade etti.

Etiketler : maske korona nemlimaske
Ünlüler aşka geldi

Ünlüler aşka geldi
Hande Yener: Virüs Okan'ın ciğerlerine inmiş

Hande Yener: Virüs Okan'ın ciğerlerine inmiş
Koronayı yendi uçak fobisi başladı

Koronayı yendi uçak fobisi başladı
Kankalar kampta

Kankalar kampta
'Yalansız seviyorum' itirafı

'Yalansız seviyorum' itirafı
Demet de pozitif

Demet de pozitif
Şarkıcılık da onun aşkı

Şarkıcılık da onun aşkı
İlk kadın düeti

İlk kadın düeti
Online cenazeye katıldım!

Online cenazeye katıldım!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER