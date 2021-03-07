Nemlenen maske cilde zarar verir

Uzmanlar, özellikle maskenin soğuk havada kullanımında nemlenerek ıslanmasının, çene ve dudak çevresinde seborait dermatite neden olarak, cildi tahriş edebildiğine dikkat çekti. Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, "Islak bir ortam bakteri, virüs ve mantar için çok güzel bir yuva. İçten nemlenen ya da yağmur, dolu ve karla ıslanan bir maskenin koruyucu özelliği hiç kalmıyor. Islanan maske tamamen mikrop yuvası, dolayısıyla mutlaka değiştirilmeli. 10 defa ıslanırsa, 10 defa değiştirilmeli. Islak kalırsa ciltte akne, siyah nokta, akne rozase, egzama ve seboreik dermatit oluşabilir" diye konuştu.



İNCE PAMUKLU MASKE KULLANIN

Maskelerin en fazla 3 saat kullanılması gerektiğini anlatan Dr. Amato, "Maske farklı şekilde kullanılabilir. Ben cerrahi maskenin altına ince pamuklu kumaştan bir maske takıyorum. Cildimle bu temas ediyor. Bu maskeyi sabunla yıkıyorum, ütülüyorum ve gün içinde birkaç kez değiştiriyorum. Üstüne de korumayı artırmak için cerrahi maske takıyorum. Herkese bu şekilde yapmalarını öneriyorum. Cerrahi maskelerin direkt ciltle teması daha fazla terlemeye, alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Alta kumaş maske takılmalı. Uzun süre takılırsa, içeride artan mikroorganizmaları soluduğumuz için birçok problem ortaya çıkabilir. Uzun saatler kullanılacaksa 2 saatte bir 15 dakika maskeyi çıkarmak gerekir. Herhangi bir ıslanmada da maskeyi değiştirmek lazım. Yüze nemlendirici sürüldükten bir saat sonra maske takmak lazım" dedi.