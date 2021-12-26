Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl sekizincisini düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'İnanç Zaferin Müjdecisidir" temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Bu akşam saat 19.00'da 24 TV'de canlı yayınlanacak ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

GECENİN TEMASI 'İNANÇ ZAFERİN MÜJDECİSİDİR'

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında ise 'Gündüz Geceye Muhtaç' temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bu yıl ise 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunulacak.

Reklam filminde 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasına şöyle vurgu yapıldı.

'Her insan bir hikâyenin kahramanı olarak gelir bu dünyaya. Fakat pek azı kahraman olarak ulaşır yolun sonuna. Yalnız gayretle desteklenmiş bir inançla yürüyenler yolu göğüsleyebilir, inanmak zaferin müjdecisidir.'

KİMLER ÖDÜL ALACAK?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2021 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2021

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ