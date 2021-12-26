VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Asiye'nin babasıyla görüştü
"İndirim değil zam yaptılar"
İşte 25 başlıkta Türkiye modeli
PKK ve FETÖ aynı kampta!
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
Başkan Erdoğan: Acınız acımızdır
Güngören'de kaza yapan araç tramvay yoluna girdi
Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı 250 milyonu geçti
"Bizden kimse devletimizden vazgeçmemizi beklemesin"
Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor
İşte beklenen zam oranı!
Harvard'lı Türk geliştirdi!
Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir
Cinnet getirdi dehşet saçtı! Eşini öldürüp evini ateşe verdi
Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü
İzmir'de silahla vurulan bir kişi sokakta ölü bulundu
Meteoroloji saat verip uyardı!
Asiye'nin babası işinden kovuldu!
Türk SİHA'larını mercek altına aldılar
Bir Teoman klasiği
Dijital çağın hızından hoşlanmıyorum
Aleyna oğlumun arkadaşı
İlk kez el ele
Hayranının borcunu kapatacak
26 Aralık 2021 Pazar 09:32:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 11:13:00

Necip Fazıl Ödülleri bu akşam sahiplerini buluyor

ABONE OL

Milli İradenin Sesi Star Gazetesi Üstad'ın mirasına sahip çıkıyor. Ödüller; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buluyor.

Üstad Necip Fazıl'ın manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle, Star Gazetesi tarafından düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buluyor.

Türk basınının öncü gazetesi Star, edebiyat dünyasında büyük yankı bulan ve kültür sanat camiasının en prestijli ödülü Necip Fazıl Ödülleri'nin bu yıl sekizincisini düzenliyor. Fikir sanat dünyamıza özgün eserleriyle katkı sağlayan yapıtların sahipleri, yoğun ilgi gören törende ödülleriyle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle 'İnanç Zaferin Müjdecisidir" temasıyla düzenlenen gecenin onur konuğu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Bu akşam saat 19.00'da 24 TV'de canlı yayınlanacak ödül törenine kültür ve sanat dünyasından önemli isimler katılıyor.

GECENİN TEMASI 'İNANÇ ZAFERİN MÜJDECİSİDİR'

Necip Fazıl Ödülleri her yıl hazırlanan tematik filmleriyle de ses getiriyor. 2017 yılında 'Gençlik Ruh İşidir', 2018 yılında 'Çilesiz Dava Olmaz', 2019 yılında ise 'Gündüz Geceye Muhtaç' temasıyla kısa filmler hazırlanmış, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı.

Bu yıl ise 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasıyla hazırlanan film davetlilerin beğenisine sunulacak.

Reklam filminde 'İnanç Zaferin Müjdecisidir' temasına şöyle vurgu yapıldı.

'Her insan bir hikâyenin kahramanı olarak gelir bu dünyaya. Fakat pek azı kahraman olarak ulaşır yolun sonuna. Yalnız gayretle desteklenmiş bir inançla yürüyenler yolu göğüsleyebilir, inanmak zaferin müjdecisidir.'

KİMLER ÖDÜL ALACAK?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2021 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2021

Necip Fazıl Şiir Ödülü: Mustafa Aydoğan

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Mukadder Gemici

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Tahsin Görgün

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Safiye Gölbaşı

Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü: Kadir Daniş

Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü: Hashim Cabrera

Necip Fazıl Saygı Ödülü: Prof. Dr. Süleyman Uludağ

Etiketler : Üstad Necip Fazıl Necip Fazıl Ödülleri Kültür ve Turizm Bakanlığı
‘Hong Kong' heyecanı

‘Hong Kong' heyecanı
Harikalar Diyarı perde açıyor

Harikalar Diyarı perde açıyor
Ben Safiye değilim

Ben Safiye değilim
Çakma çanta itirafı

Çakma çanta itirafı
‘Acayip' bir gala

‘Acayip' bir gala
Kediye basmamak için düşmüş

Kediye basmamak için düşmüş
Onun adını anmayın!

Onun adını anmayın!
Ekip Bandırma'da

Ekip Bandırma'da
Otizmli çocuklar için 2. sınıf

Otizmli çocuklar için 2. sınıf

EN ÇOK OKUNAN HABERLER