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11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 08:30:00

Nar suyu bağışıklığı güçlendiriyor

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Uzmanlar, yüksek antioksidan içeren nar suyunun her mevsimi sağlıklı bir şekilde geçirmek için harika bir besin kaynağı

Uzmanlar, yüksek antioksidan içeren nar suyunun her mevsimi sağlıklı bir şekilde geçirmek için harika bir besin kaynağı olduğunu belirtirken, günde 100 ml. nar suyu içerek yetişkin bir insanın ihtiyaç duyduğu günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16'sının karşılanabileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 100 ml. nar suyu tüketmenin yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16'sını karşılayabileceğini söyledi. Ayrıca nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna da vurgu yapan İnanç, "Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Nar suyu 100 ml. nar suyu C vitamini
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