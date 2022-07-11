Nar suyu bağışıklığı güçlendiriyor
Uzmanlar, yüksek antioksidan içeren nar suyunun her mevsimi sağlıklı bir şekilde geçirmek için harika bir besin kaynağı
Uzmanlar, yüksek antioksidan içeren nar suyunun her mevsimi sağlıklı bir şekilde geçirmek için harika bir besin kaynağı olduğunu belirtirken, günde 100 ml. nar suyu içerek yetişkin bir insanın ihtiyaç duyduğu günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16'sının karşılanabileceğini vurguluyor. Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 100 ml. nar suyu tüketmenin yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16'sını karşılayabileceğini söyledi. Ayrıca nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna da vurgu yapan İnanç, "Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.