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04 Eylül 2021 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:04 Eylül 2021 Cumartesi 08:00:00

Nane ve zencefilli çayla baş ağrısından kurtulun

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Tansiyon kaynaklı baş ağrısına papatya, sinüzit ağrısına zencefil çayı ilaç gibi geliyor.

Tansiyon kaynaklı baş ağrısına papatya, sinüzit ağrısına zencefil çayı ilaç gibi geliyor. Baş ağrınızın şiddetlendiği dönemlerde bir fincan yatıştırıcı nane çayı içebilirsiniz ya da karabaşotu çayı günde 3 defa ıhlamur gibi demlenerek içilebilir. Her türlü ağrıya iyi gelir. Baş ağrısının sebebi sinüzit ise burada zencefil çayı faydalı olacaktır. Tansiyon nedeniyle bir baş ağrısı varsa papatya çayı etkisini gösterecektir. Magnezyum bakımından zengin gıdalar, kuruyemişler, yapraklı sebzeler, süt, muz, buğday kepeği, kayısı ve köri tozu baş ağrısına karşı tüketilebilir besinlerdir. Eğer bol miktarda kuruyemiş, çekirdek ve yeşil sebze yiyorsanız ya da suyu sert olan bir bölgede yaşıyorsanız muhtemelen aldığınız magnezyum miktarı yeterlidir.

Etiketler : nane zencefil çay
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