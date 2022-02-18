Mutlu evlilik kalp sağlığını koruyor

Her ne kadar aşkın beyinde başladığı ispatlanmış olsa da duygusal durumlar, eski çağlardan beri güçlü anlamlar yüklenen kalbi doğrudan etkiliyor. Sağlıklı, sevgi dolu ilişkileri olan insanların kalp sağlığı daha iyiyken, kırık bir kalbi olanların kalp sağlığı daha kötü durumda. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, duygularımızın ikamet ettiği yer olan kalbimiz ve aşkla ilişkisi hakkında şu bilgileri verdi: "Feniletilamin, oksitosin, endorfin gibi aşk kimyasalları dolup taşınca, sinir sistemi ile ilişkili çalışan kalp de bundan olumlu etkilenir. Çiftler ilişkilerinin mükemmele yakın olduğuna inandıklarında kan basıncında düşüş meydana gelir. Evli erkek ve kadınlar, bekar erkek ve kadınlara göre daha az kardiyovasküler problem riski taşıyor. Mutlu bir evlilik kalp hastalıklarına karşı koruyucudur. Aşk, bağışıklık sistemini iyileştirerek kalbe zarar verebilecek iltihaplanma riskini de azaltıyor. Sevgi dolu bir ilişki, kalp hastalığı riskini azaltan sağlıklı davranışları teşvik ederek kalbimizi olumlu yönde etkiliyor."