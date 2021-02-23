  • BIST
    1551.8
  • Dolar
    7,0245
  • Euro
    8,5552
  • Altın
    408,8670
İstanbul
1 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gülden'in alt kadrosunda çalışmadım
Bugün burçları neler bekliyor? 23 Şubat 2021 Salı günlük burç yorumları
‘Mutant' virüse karşı mesafeyi 2 metreye çıkarmalıyız
Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Otomobil alacaklara müjde! İndirim geldi...
PKK FETÖ'den SİHA'lara çare istedi
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Suikast girişimi planlı bir eylemdi
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Başkan Erdoğan İzmir'de esnafı ziyaret etti
İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
Trump'a kötü haber: Yüksek Mahkeme onay verdi
İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yala...
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
AB'den flaş Rusya kararı! Yaptırım uygulanacak
Başkan Erdoğan: Terörle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz
Fransa 2020'de AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım
Azerbaycan'dan Türk üretimine övgü: Zaferimizde SİHA'ların rolü çok büyüktür
Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat-7 Mart arasında icra edilecek
Başkan Erdoğan: 81 ilde bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık
Türkiye'de ilk 4 dilde online yayınlanan fuar 'Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim' açıldı
Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü PKK ile silah işbirliğini anlattı
Başkan Erdoğan: 95 milyar dolar döviz rezervimiz var
Yakalanan terörist de HDP'li Taşdemir'i Gara'da gördüğünü itiraf etti
23 Şubat 2021 Salı 09:53:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 10:04:00

‘Mutant' virüse karşı mesafeyi 2 metreye çıkarmalıyız

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü ilk 5 ilin yer aldığı Karadeniz için mutasyon virüs uyarısı yapıldı.

Prof. Dr. Faruk Aydın, "Bulaşın bir buçuk misli arttığı ispatlanmış durumda. O nedenle maske mesafe ve hijyen kurallarını daha da arttırmamız gerekiyor. Kalabalıkta çift maske kullanılmalı. Mesafede de 1 buçuk metreden 2 metreye çıkartılması önemli" dedi. Prof. Dr. Aydın, mutasyonlu virüsün yeni bir dalga oluşturma tehlikesi olduğunu da kaydederek, "Bulaşın 1.5 misli arttığı ispatlanmış durumda. O nedenle maske mesafe ve hijyen kurallarını daha da arttırmamız gerekiyor. Bir arada bulunmayı eskiden 15 dakika diye ifade ederken şimdi 10 dakikaya, maskenin standart bir maske olması çok önemli olmuyorsa çift maske kullanılmalı. Mesafede de 1 buçuk metreden 2 metreye çıkartılması önemli. Mutasyonların Karadeniz'e ulaşması ve yayılması sonucu riskin giderek büyüyeceğini, arzu etmediğimiz, bir daha yaşamak istemediğimiz Kasım ayını bir daha yaşatma ihtimali var. Bunu da yeni bir pik veya dalga olarak isimlendirmek mümkün" diye konuştu.

Etiketler : mutant koronavirüs faruk aydın
Şarkı söylemeyi özledim

Şarkı söylemeyi özledim
Nikahta görüşelim

Nikahta görüşelim
Düşmanını uzakta arama!

Düşmanını uzakta arama!
Resim tutkusuna devam

Resim tutkusuna devam
Evlilik şartını yerine getirecek

Evlilik şartını yerine getirecek
Serenay'ın sponsorlu tatili

Serenay'ın sponsorlu tatili
‘İki dizide oynamam' dedi reddetti

‘İki dizide oynamam' dedi reddetti
Anne kıyafetleri satacak

Anne kıyafetleri satacak
Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak

Bu sefer Bolşevik devrimini anlatacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER