Müjdeyi duyurdu! Yerli aşı Turkovac'ta yeni gelişme

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş, yerli koronavirüs aşısı Turkovac'a ilişkin yaptığı açıklamada "Şöyle bir müjde verebiliriz. Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var"

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu çalışmamız 2 doz Sinovac yapmış ve koronavirüse yakalanmamış kişilere yönelik. Dün itibari ile gönüllülerimizi almaya başladık. An itibari ile 100'ün üzerinde kişinin kriterlere uygun olduğunu tespit ettik. FAZ-3A çalışmamızı 43 merkezde yürüteceğiz. Bu çalışmadan önce FAZ-2B çalışmamızı yaptık. Dün itibari ile 1. Aydaki etkinlik verilerimize ulaştık. Verilerin olumlu olması üzerine 3A çalışmamıza geçtik. Delta'ya Alfa'ya karşı etkinliğini tespit ettik.

Şöyle bir müjde verebiliriz... Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var.

Raporlanacak ve araştırma makalesi olarak yayınlanacak.

2-3 bin gönüllüde etkinlik tespit edildiğinde acil kullanım onayı DSÖ'nün kriterlerine göre alınabilir. TURKOVAC sayısında da 3 bin sayısına gelip uygun olup olmadığını ilgili komisyonlar karar verecek.

Şu anda gönüllülerimiz Türkiye genelinde randevu alıp aşılamaya katılabiliyorlar. Dün bakan beyin açıklaması sonrası 7-8 bin kişinin başvuru yaptığını görüyoruz.