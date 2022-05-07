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07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:46:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:56:00

MS 30 yaş altı gençlerde daha sık görülüyor

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Uzmanlar, multipl skleroz (MS) hastalığının hala kesin bir tedavisi olmamakla birlikte hastanın atakları ve hastalığın şiddetine göre kullanılacak ilaç tedavisinin yıllar sonra oluşabilecek engelliliği azaltabileceğini söyledi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Taşkapılıoğlu, hastalığın "Genetik, vitamin D, sigara, EBV gibi viral enfeksiyonlar gibi çevresel faktörlerin yanı sıra hastalıkla hala ilintisi ispat edilmeye çalışılan başka faktörlerin karmaşık ilişkileri sonucu" olarak ortaya çıktığını belirterek MS'e kadınların daha yatkın olduğunu, erkeklerde ise ilerleyici formda seyretmeye meyilli olduğunu ifade etti. MS'in sıklıkla 30 yaş öncesindeki genç erişkinlerde görüldüğüne değinen Doç. Dr. Taşkapılıoğlu "Son verilere göre, tüm dünyada 2.8 milyon MS'li var. MS sıklıkla 30 yaş öncesindeki genç erişkinlerde görülür. MS teşhisi alan olguların tipik yaş aralığı 20-35 yaş olup tepe noktası 30 yaştır. MS, atak ve düzelmelerle (relapsing remittting) seyredebildiği gibi ataklı dönemlerden bir süre sonra ilerleyici nörolojik engellilik (sekonder progresif) veya ilk ataktan sonra ilerleyici nörolojik engellilik (primer progresif) yapabilir" diye konuştu.

Etiketler : ms hastalık özlem taşkapılıoğlu
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