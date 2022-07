Modern estetikte yüz ifadesi korunmalı

Uzmanlar, burun estetiğinde "ideal yüz" olarak tanımlanan ifadenin kişiye özel hazırlanması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Erkan Soylu şunları dile getirdi; "Kişinin yüz özelliklerini göz önünde bulundurmaksızın cerrahın burun tabanlarını tüm hastalarda iki göz arası mesafeye eşitlemeye çalışması, burun uzunluğunu alın mesafesine eşitlemeye çalışması gibi yaklaşımlar büyük hatadır. Her hastanın burnu kendi yüzüyle uyumlu yapılmalıdır. Bütün yüzlere aynı burnu yapmaya çalışmak nasıl hatalıysa, her burnu 'ideal yüz' diye tanımlanan ölçülere uygun yapmaya çalışmak da aynı derecede hatalıdır. Sonuç olarak söylemem gerekir ki bazı kitaplarda yer alan 'ideal yüz' tanımlamaları tümüyle ütopiktir. Her yüz kendine özeldir ve üzerinde yapılacak burun da kendine özel ve farklı olmalıdır."